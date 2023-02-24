更多編輯台推薦新聞：
影片／美密西西比州大棒球隊投手引話題 左右手都能飆火球
運動

影片／美密西西比州大棒球隊投手引話題 左右手都能飆火球

學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽
生活

學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

花蓮議長張峻勸進選立委 魏嘉賢審慎評估

2023/2/24 20:54（2/24 21:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前花蓮市長魏嘉賢（左）任滿轉任縣議員，24日拜會花蓮議長張峻（右），獲張峻肯定過去擔任市長的優秀政績，張峻勸進魏嘉賢參選區域立委，將會全力支持。魏嘉賢回應，會審慎評估。（花蓮縣議會提供）中央社記者張祈傳真 112年2月24日
前花蓮市長魏嘉賢（左）任滿轉任縣議員，24日拜會花蓮議長張峻（右），獲張峻肯定過去擔任市長的優秀政績，張峻勸進魏嘉賢參選區域立委，將會全力支持。魏嘉賢回應，會審慎評估。（花蓮縣議會提供）中央社記者張祈傳真 112年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮議長張峻今天勸進縣議員魏嘉賢選下屆立委，魏嘉賢表示，為了花蓮進步會審慎評估。魏嘉賢若參選可能迎戰現任立委傅崐萁，傅崐萁晚間回應，現階段全力為鄉親做事。

花蓮縣議會13日臨時會審議縣府追加預算案，因縣府首長未出席報告，張峻認為不尊重議會，裁定「延審」，府會關係緊張。

因違紀參選遭國民黨撤銷黨籍的魏嘉賢，今天偕同花蓮市代表會主席李振偉拜會張峻，為張峻打氣，並就目前縣民的期待與需求、政治局勢與府會關係等意見交流。

張峻認為，花蓮政治最高權位已完全被壟斷，過往政通人和的氛圍被破壞，只剩下政治鬥爭，身為花蓮中生代子弟，有義務和責任為花蓮帶來清明和正當的政治環境。

張峻讚賞魏嘉賢過去擔任市長的優秀政績，勸進魏嘉賢參選區域立委，將會全力支持，強調花蓮需要為民服務、真正做事的政治人才。

魏嘉賢晚間接受媒體聯訪回應，當選議員後積極走訪基層，了解基層需求，許多民眾都希望能改變現狀，花蓮需要進步，不該停滯，確實有不少民眾勸進與鼓勵，對於參選區域立委，他仍在審慎評估中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

魏嘉賢來自地方政治家族「魏家班」，2005年選上議員後展開政治路，連任3屆議員，2006年補選花蓮市長並連任，去年屆滿，以第一選區最高票回鍋縣議員；同期還有弟弟魏嘉彥當選花蓮市長、魏鈺晟當選花蓮市民代表。

花蓮縣區域立委僅1席，魏嘉賢若確定參選，可能正面迎戰現任國民黨籍立委傅崐萁，對於立委選戰，傅崐萁晚間回應，現階段全力為鄉親做事，爭取應有的權益，人民至上是他心中最為優先的責任。（編輯：郭諭儒）1120224

#魏嘉賢
#張峻
#花蓮縣
魏嘉賢
花蓮市公所發放愛心禮券 1271戶受惠民間業者捐350萬元 助花蓮震災區推廣防災教育
張峻
花蓮議長選舉黑道介入疑雲 檢方分案偵辦花蓮議會登廣告找縣長 縣府：依法可不出席臨時會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族