花蓮議長張峻勸進選立委 魏嘉賢審慎評估

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前花蓮市長魏嘉賢（左）任滿轉任縣議員，24日拜會花蓮議長張峻（右），獲張峻肯定過去擔任市長的優秀政績，張峻勸進魏嘉賢參選區域立委，將會全力支持。魏嘉賢回應，會審慎評估。（花蓮縣議會提供）中央社記者張祈傳真 112年2月24日

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮議長張峻今天勸進縣議員魏嘉賢選下屆立委，魏嘉賢表示，為了花蓮進步會審慎評估。魏嘉賢若參選可能迎戰現任立委傅崐萁，傅崐萁晚間回應，現階段全力為鄉親做事。

花蓮縣議會13日臨時會審議縣府追加預算案，因縣府首長未出席報告，張峻認為不尊重議會，裁定「延審」，府會關係緊張。

因違紀參選遭國民黨撤銷黨籍的魏嘉賢，今天偕同花蓮市代表會主席李振偉拜會張峻，為張峻打氣，並就目前縣民的期待與需求、政治局勢與府會關係等意見交流。

張峻認為，花蓮政治最高權位已完全被壟斷，過往政通人和的氛圍被破壞，只剩下政治鬥爭，身為花蓮中生代子弟，有義務和責任為花蓮帶來清明和正當的政治環境。

張峻讚賞魏嘉賢過去擔任市長的優秀政績，勸進魏嘉賢參選區域立委，將會全力支持，強調花蓮需要為民服務、真正做事的政治人才。

魏嘉賢晚間接受媒體聯訪回應，當選議員後積極走訪基層，了解基層需求，許多民眾都希望能改變現狀，花蓮需要進步，不該停滯，確實有不少民眾勸進與鼓勵，對於參選區域立委，他仍在審慎評估中。

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魏嘉賢來自地方政治家族「魏家班」，2005年選上議員後展開政治路，連任3屆議員，2006年補選花蓮市長並連任，去年屆滿，以第一選區最高票回鍋縣議員；同期還有弟弟魏嘉彥當選花蓮市長、魏鈺晟當選花蓮市民代表。

花蓮縣區域立委僅1席，魏嘉賢若確定參選，可能正面迎戰現任國民黨籍立委傅崐萁，對於立委選戰，傅崐萁晚間回應，現階段全力為鄉親做事，爭取應有的權益，人民至上是他心中最為優先的責任。（編輯：郭諭儒）1120224