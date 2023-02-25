228紀念會致詞是否釋特別善意 蔣萬安：坦然面對

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台北市長蔣萬安25日上午到台北市立動物園，化身一日保育員，學習照顧人工哺育的紅毛猩猩寶寶「秀彩」。中央社記者鄭清元攝 112年2月25日

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）228紀念日即將到來，台北市長蔣萬安被問到，是否會在紀念活動致詞時釋出特別善意時，他回應說，就是坦然面對；而邀請前總統馬英九並上台致詞是慣例。

蔣萬安今天出席台北市動物園照護紅毛猩猩寶寶活動，接受媒體聯訪時被問及228紀念活動，屆時致詞時是否會釋出特別善意，讓家屬求得和解。

蔣萬安回應，希望坦然面對，也感謝文化局之前安排他與受難者家屬會面、傾聽家屬們的想法。

媒體追問，過去獨派團體不希望馬英九出席228紀念活動以及上台致詞，這次為何相邀？是否溝通過，還是因為獨派團體這次不跟北市府合辦活動的緣故？

蔣萬安表示，文化局是按過去慣例邀請馬英九，而相關流程很早就規劃，希望讓紀念會依照過去方式撫慰家屬心情。

另外，關於北北基桃1200月票，外界質疑蔣萬安團隊競選時大表質疑，現在卻又力挺，態度前後不一。蔣萬安說，他在行政院長陳建仁上任後首次行政院會上就提出這個想法，感謝中央的支持與溝通協調，希望月票可以有長遠後續，減低通勤族負擔。（編輯：李錫璋）1120225

台北市長蔣萬安（右2）25日前往台北市立動物園，照顧紅毛猩猩寶寶「秀彩」，並呼籲社會大眾一起支持瀕危野生動物保育。中央社記者鄭清元攝 112年2月25日