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林宅血案情治系統違失 林佳龍：責成國安局檢討

2023/2/25 17:15
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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統府秘書長林佳龍今天出席國史館228新書發表會表示，監察院針對林宅血案的調查公布結案報告與提出具體意見，國安會在接到監察院的來函之後，將責成國安局，根據監察院的報告與相關意見，深入檢討並提出回應。

228事件76週年前夕，國史館下午舉行「基隆228事件檔案彙編新書發表暨座談會」，邀請林佳龍、228事件紀念基金會董事長薛化元等人致詞，並邀專家學者座談。

林佳龍致詞表示，國史館隸屬總統府，總統蔡英文很重視國史館工作，特別是檔案公開、實現轉型正義基礎工程。他們這一代受到228事件影響很深，擔任台中市長時推動口述歷史，採訪很多的家屬。

林佳龍說，基隆市在228事件中死傷慘烈，他擔任總統府秘書長，會持續支持國史館公布228檔案，總統也特別指示國安會要督導國安局，根據國家機密保護與政治檔案條例，檢視以及公布228與白色恐怖時期的檔案，以「最大開放、最小限制」的原則辦理。

他表示，監察院才剛針對林宅血案的調查公布結案報告與提出具體意見，國安會在接到監察院的來函之後，將會責成國安局，根據監察院所做的報告與相關意見，深入檢討並提出回應。

記者詢問監察院對於林宅血案的結案報告，提到情治單位勾結黑道等情節，林佳龍會後受訪表示，國安會收到監察院的函後會請國安局進行檢討、說明。

他說，國安局關於前民進黨主席林義雄部分相關檔案已經轉交給檔案局，各界可以在這個基礎上進行探討。

記者問蔡總統任期只剩下1年，林宅血案已經調查很久，是否給國安局一個最後期限，林佳龍說，會請國安局收到監察院函件後加速辦理、詳細說明。

林佳龍說，釐清歷史是為了落實轉型正義，更多的對話、研究、教育，讓台灣可以記取教訓，也期盼台灣能盡快制定「人權教育法」，讓人權深耕從學校教育做起、讓台灣成為人權大國。

1979年，林義雄因美麗島事件被捕，正當台灣軍法部門進行美麗島大審期間，1980年2月28日，林義雄家宅卻發生滅門血案，林義雄母親游阿妹、雙胞胎女兒林亮均與林亭均遭不明人士殺害，大女兒林奐均重傷。

監察院公布調查報告指出，警總為主的情治系統在此案介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道有6項重大違失。（編輯：林興盟）1120225

#林佳龍
#國安局
#監察院
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