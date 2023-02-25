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落實轉型正義 南市移除活動中心中正、中山等名稱

2023/2/25 12:10
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（中央社記者張榮祥台南25日電）早期地方居民聚會所不甚普遍，多以「中正」、「中山」等領袖名稱命名。台南市落實轉型正義原則，要求移除領袖崇拜，將名稱還給在地脈絡，由民政局啟動活動中心銘牌修正。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，因應時代變遷，活動中心名稱的使用已熟為人知，因此應讓台南市轄內居民聚會活動空間，將舊有「中正堂」、「中山堂」名稱使用改為當地居民聚會所在的名稱，更符合需求，也是落實轉型正義的精神。

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地方上對於村里民聚會活動場所需求，南市府逐步設置地方活動中心，近年來為讓每里都有活動中心，逐年編列經費來落實「1里1活動中心」。民政局長姜淋煌表示，負責責主管的里活動中心及社會局主管的社區活動中心，為市府辦理活動及設置關懷據點重要場所，依「台南市里社區活動中心設置使用管理辦法」規定，活動中心名稱，應冠以區名及所在地里、社區名或地名。

民政局區里行政科表示，現有里或社區活動中心仍有少數仍以「中山堂」、「中正堂」為名，或與活動中心名稱同時掛名。針對名稱各異容易造成混淆，為統一使用名稱為里或社區活動中心，傳遞活動中心主體訊息，計畫逐步修正活動中心掛有中正堂或中山堂名稱銘牌。（編輯：孫承武）1120225

#中正堂
#民政局長
#中山堂
黃偉哲
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