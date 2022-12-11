縣市、學校移除威權象徵 內政部最高補助10萬元

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（中央社記者陳俊華台北11日電）促轉會任期屆滿後，由內政部主責清除威權象徵業務。內政部為鼓勵縣市政府、學校以移除或改名等方式，處置公共建築中的威權象徵，一般性補助每件最高新台幣10萬元，政策性補助則由內政部決定補助額度。

促進轉型正義委員會任期在今年5月30日屆滿，由內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等6大部會承接業務；其中，內政部主責清除威權象徵、辦理被害者權利回復。

內政部表示，為鼓勵積極推動威權象徵處置，或配合政策需要，以處置威權象徵或破除政治崇仰文化為主題，辦理相關社會溝通活動，深化自由民主憲政秩序，因此訂定「內政部推動威權象徵處置補助作業要點」，並從111年11月28日生效。

要點中明定，補助對象包括第一，直轄市、縣市政府及所屬機關，鄉鎮市區公所及直轄市山地原住民區公所；第二，公私立各級學校；第三，依法登記或立案的民間團體。

至於補助項目及範圍，內政部表示，第一，移除、改名或以其他方式，處置公共建築或場所的紀念、緬懷威權統治者象徵。第二，辦理清除威權象徵、反思威權象徵與在地集體記憶、反省威權統治與政治崇仰文化為主題的相關活動。

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內政部說，一般性補助部分，每件最高補助額度為10萬元；政策性補助則由內政部依政策需要，就計畫所提規模、影響範圍及預期效果，決定補助額度。

內政部表示，申請單位應於計畫開始一個月前，檢具應備文件向內政部提出申請，但政策性補助不在此限；申請計畫書應包括計畫名稱、計畫目的、執行期間、執行地點、計畫內容、經費來源、經費概算及預期效益等。（編輯：楊蘭軒）1111211