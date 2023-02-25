澳洲專家：蔡明彥掌國安局 台灣成情報分享國家

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（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲學者指出，台灣國安局新任局長蔡明彥出身外交界，與前任局長陳明通都不具備傳統的軍事和情報背景，這顯示台灣情報偵蒐和交流可能已有新作法，以應對快速演變的安全威脅，這也使台灣成為他國的情報交流夥伴。

澳洲雪梨科技大學（University of Technology Sydney）澳中關係研究院研究員貝爾（Corey Lee Bell）在該院網站撰文指出，首先蔡明彥雖然嚴格說來是情報界圈外人，但他在安全及情報方面比陳明通更具資格擔此重任。

●蔡明彥因外交領域表現獲重視

他擁有倫敦大學國王學院戰爭研究所博士學位，曾擔任台灣國防部「國防報告書」諮詢委員，2004至2016年是「四年期國防總檢討」顧問。最重要的是他曾任國安會副秘書長3年，而國安會有權直接向總統提出國安建言。

其次，蔡明彥與陳明通相同，都是資歷良好的中國問題專家，蔡明彥曾擔任陸委會諮詢委員、民進黨中國事務委員會諮詢委員和海峽交流基金會顧問。

但他最受重視的資歷也許是在外交領域的優秀表現，他在接掌外交部政務次長之前，擔任過駐歐盟兼駐比利時代表，而他這個時期的表現獲得高度評價，諸如歐洲議會通過有利於台灣的法案、外交部長吳釗燮順利前往比利時布魯塞爾會見歐洲議會議員，同時立陶宛同意以「台灣」之名在其境內設立代表處。

在此之後，捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）無視中國態度，與總統蔡英文進行電話交談。

●台灣擬實行「綜合嚇阻」

政府發言人在說明蔡明彥接掌國安局的安排時指出，未來蔡明彥除了「區域安全、國際戰略和安全政策」之外，還須負責處理外交事務。這麼廣泛的職掌似乎令人意外，尤其著重於外交，但也反映出政府處理國安問題的作法已有轉變，因而有意改革國安局。

蔡明彥2022年擔任駐歐代表期間接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，台灣希望執行美國提出的「綜合嚇阻」（integrated deterrence）概念，而這必須透過與其他民主國家協調，以動用政治和傳統安全工具。

在情報方面，實現綜合嚇阻必須超越在傳統狹隘的一國安全之上，這使蔡明彥的廣泛經驗和對地緣政治的洞察力有發揮空間。

●台灣成為情報分享夥伴

據報蔡明彥曾旁聽台灣有關方面與美、日兩國代表的情報交流會議，但他在當局眼中的最大優勢是他在歐洲的人脈和聲譽。歐洲對於俄烏戰爭的應對令台灣感到，歐洲已成為台灣安全的「新支柱」。

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對與台灣一樣擔心中國構成區域和國家安全威脅的各國而言，台灣目前情報改革的潛在好處不容低估。與台灣進行情報交流的潛在好處，已超越對台海和平所受威脅的評估及嚇阻，一個特別重要的領域是網路安全。

台灣早已是中國網路攻擊的測試場和訓練場，許多這類攻擊是由中國戰略支援部隊在福建的61716部隊發動。因此台灣不僅是中國網路活動大量情報的收藏寶庫，也是反擊方法的創新中心。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120225