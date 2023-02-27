2工作人口扛1老幼 台北市扶養壓力全台最大

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（中央社記者陳俊華台北27日電）據內政部最新統計，截至2022年底，台北市的扶養比是全台唯一突破50的縣市，也就是2位工作年齡人口須背負1位依賴人口，扶養壓力最大；老化指數最高的則是嘉義縣的252.45。

內政部說明指出，「扶養比」是指每百位工作年齡人口（15到64歲者）所需扶養的依賴人口（0到14歲及65歲以上者）數；「扶老比」則是每百位工作年齡人口所需扶養的老年人口數；「扶幼比」是指每百位工作年齡人口所需扶養的幼年人口數。

據內政部戶政司最新統計，截至2022年底，全台扶養比為42.21，若以各縣市來看，扶養比最高的是台北市的50.35，接著依序為雲林縣的44.31、新竹市及南投縣的43.72、花蓮縣的43.7。

「扶老比」部分，全台各縣市中，最高的也是台北市的31.43，其次為嘉義縣的31.12、雲林縣的29.04，顯示台北市老年人口增速全台最高；「扶幼比」部分，最高的是新竹市的23.38，其次是新竹縣的22.27。

另外，「老化指數」是65歲以上老年人口相對於0到14歲幼年人口的比例。當老化指數大於100時，代表老年人口大於幼年人口，人口呈現老化的現象。

據內政部統計，全台老化指數為144.93，各縣市中最高的是嘉義縣的252.45，其次為基隆市的196.12、金門縣的196.01；六都中最高的則是台北市的166.10、最低的是桃園市的101.89。

至於老化指數低於100的縣市，只有新竹市的87.03、新竹縣的86.71，新竹縣市也是全台唯二幼年人口多於老年人口的縣市。（編輯：黃國倫）1120227