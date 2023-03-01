安倍紀念影像展3/27登場 與台交流生活照首次曝光

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）已故日本首相安倍晉三紀念影像展27日將在台北舉行，除將呈現專業記者與安倍親信拍攝的上百張珍貴照片，更將在台北展場首度展出安倍遺孀提供的30多張安倍晉三日常生活照。

安倍紀念影像展3月27日至4月10日在台北的張榮發國際會議中心舉行，由安倍晉三紀念影像展執行委員會、國策研究院主辦，日本產經新聞正論雜誌、黑熊學院、台灣安倍晉三之友會協辦。影像展的收益扣除支出經費後，將捐贈給日台交流等公益事業。

主辦單位指出，安倍晉三2022年7月8日在助選行程中遇刺後，產經新聞發行的「正論」月刊9月號紀念特輯，刊登34頁安倍生前的照片，獲得日本社會熱烈迴響，一位攝影記者說，「沒有比安倍先生更上鏡的政治家了，希望有更多人看到他的相片。」

主辦單位指出，在眾人期待下，正論月刊去年11月19日至12月1日在東京鐵塔舉辦「不屈的政治家安倍晉三寫真展~產經新聞攝影記者拍下的勇姿~」。

（安倍晉三紀念影像展執行委員會提供）

主辦單位指出，展出照片是由19位產經新聞攝影記者長年追隨安倍所拍攝，並挑選出最具代表性的100多張經典之作，其中有安倍面向兒童和藹可親的笑顏，為受災地區加油吃水果時大快朵頤的樣子，在自衛隊檢閱儀式上英挺肅然之姿，發表新元號「令和」之後如釋重負的表情等。

此外，還有安倍親信、現任自民黨政調會長萩生田光一提供的珍藏照片。主辦單位指出，這些都是萩生田在官房副長官時代，陪同安倍出訪時，在同行記者不能進入拍攝的場合，充當攝影師留下的珍貴影像，這次首度對外公開。

主辦單位表示，在日本東京鐵塔的紀念寫真展非常成功，到訪者包括日本首相岸田、前首相菅義偉、立法院長游錫堃、駐日代表謝長廷，有參觀民眾感動地說「感受到安倍首相有多麼令人敬佩」、「忍不住一直掉眼淚」。

主辦單位表示，東京影像展所有照片將全數在台北展出，台北展最難得的是，將首次展出由安倍遺孀昭惠夫人提供的30多張安倍日常生活照，其中有一些安倍和台灣交流的照片，可以看到安倍生前對台灣的深厚情誼。

主辦單位指出，盼大家透過這些珍貴影像，一起懷念安倍晉三，相信他那不屈的身影，會提醒眾人鼓起勇氣，為今後的台日友誼繼續加油。（編輯：張均懋）1120301