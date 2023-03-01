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綠委籲提高警勤加給 內政部：研析合理方案

2023/3/1 11:22
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（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨立委羅美玲等人今天說，物價逐年上升，但基層員警的勤務加給，已28年未隨其他軍公教人員待遇調漲，呼籲行政單位提高警勤加給，這也是政府挺員警最實際的心意展現。

受邀出席記者會的內政部警政署副署長陳永利說，希望社會大眾一起支持警察，鼓舞警察士氣；內政部人事處副處長陳旻指出，目前正會同相關機關，審慎研析合理的警勤加給修正方案。

為提升已28年未調整的警勤加給，提高基層警員待遇，民進黨立委羅美玲、莊瑞雄、王美惠今天召開「給警員每天多一個銅板－呼籲提高警勤加給」記者會，提出相關訴求。

羅美玲說，隨著物價逐漸上升，軍公教員工待遇去年調薪4%，自民國84年迄今，已累計增加33%，不過業務愈見繁雜的基層員警，勤務加給已將近30年未隨其他軍公教人員待遇調漲。

羅美玲指出，如果參照111年調薪比例，調升4%警勤加給，所需經費增加新台幣4億2500多萬元；如果是增加10%，可提高每位員警每月800元至1300多元的加給，經費增加10億多元。

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莊瑞雄指出，警察負擔國家安全、治安穩定，跟一般的職務不同，但警勤加給已近30年未曾調整，如果政府與各界對警察多一點支持，對警察士氣的鼓舞有所幫助。他認為應該提高警勤加給15%，讓警察在執行勤務時也能得到相對應的俸給。

王美惠說，在地方服務時，常常看到員警非常辛苦，不管什麼事都需要為民服務及處理，但員警的警勤加給近30年都未調整，顯然相當不合理，行政單位應研擬提高警察津貼的方案。每天多一個銅板不多，但能提升整體員警的士氣。（編輯：翟思嘉）1120301

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