國民黨批蔡培慧挺萊豬 民進黨指林明溱包庇貪官

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國民黨副發言人呂謦煒（左）、南投縣議員宋懷琳（右）1日在南投縣黨部指出，民進黨南投立委補選候選人蔡培慧大肆宣傳要為南投爭一口氣，其實是要為黨意爭一口氣、為民進黨與黨主席賴清德爭一口氣，蔡培慧過去主張萊劑零檢出，現在卻挺萊豬等。（國民黨南投縣黨部提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月1日

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投縣第2選區立委補選，國民黨今天批民進黨候選人蔡培慧挺萊豬、為黨意爭一口氣；民進黨副祕書長黃建嘉則指出，國民黨候選人林明溱擔任縣長包庇貪官，也包庇黑官特助兒子。

國民黨副發言人呂謦煒、南投縣議員宋懷琳今天在國民黨南投縣黨部召開記者會指出，蔡培慧大肆宣傳要為南投爭一口氣，其實是要為黨意爭一口氣、為民進黨與黨主席賴清德爭一口氣，蔡培慧過去主張萊劑零檢出，現在卻挺萊豬，還曾說與選區有隔閡、離遠了一點。

宋懷琳指出，南投很可憐，配合中央政策未建置焚化爐，垃圾得求外縣市幫忙處理，但外縣市不收怎麼辦，她沒看到中央有任何協調動作，甚至中央可調度焚化爐，各縣市不得拒收，中央應與地方站在一條線，幫南投處理最嚴重的垃圾問題，不要藉機打口水戰。

前南投縣信義鄉公所洪姓課員違反貪污治罪條例、政府採購法經判決確定，立委鄭運鵬今天質疑遲移付懲戒導致獲判免議。對此，進駐南投縣輔選蔡培慧的黃建嘉透過新聞稿表示，林明溱過去選縣議員賄選被判刑，敗壞風氣，才有洪員護航廠商得標、壓榨縣民血汗錢。

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黃建嘉指出，洪姓官員於林明溱擔任南投縣長任內被法院判刑確定，林明溱縣府卻沒有依法將這名官員移付懲戒，讓貪官逃過懲戒，還可以按月領退休金，有罪卻不移送，就是包庇貪官，而林明溱包庇不只這名洪姓「貪官」，還有自己兒子林儒彬的「黑官」特助。

南投縣政府表示，洪姓官員非縣府所屬職員，當時是南投縣信義鄉公所課員，且洪員已於民國100年7月經銓敘部審定退休，洪員經判決確定，信義鄉公所分別於111年10月7日及12月30日函報南投縣政府，經最速件辦理行政程序，於111年10月18日及112年1月9日函轉移送懲戒法院審理，今年2月21日判決免議。（編輯：謝雅竹）1120301