疫後特別預算 賴清德要求黨多元易懂方式幫忙宣傳

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北1日電）民進黨主席賴清德今天提到，疫後特別預算，好的政策也要有好的宣傳配套。他請中央黨部製作讓民眾更好理解的圖卡、短影音等簡易易懂的宣導形式，利用多元管道向社會大眾說明，讓民眾清楚知道政府照顧民眾的政策。

民進黨今天召開中常會，邀請行政院副院長鄭文燦就「疫後特別預算」專案報告。

民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德談話指出，感謝立法院黨團和各政黨支持，在非常短的時間內三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」；總統蔡英文也在同天簽署公布，行政院會隨後在2月23日通過特別預算案，送請立法院審議，期待行政院團隊和朝野黨團一起努力讓預算能夠儘速三讀通過。

賴清德說，受到過去幾年疫情的影響，大家在生活、經濟、企業的經營都非常辛苦。為了減輕民眾的負擔，讓產業、企業能盡快恢復元氣，政府在條例及預算都是加快程序、盡快執行，來達到照顧人民目標。只有民眾安心、社會安定，台灣才能穩健邁向疫後復甦道路，才能讓整體經濟、社會韌性及應變能力達到更好階段。

賴清德表示，這次的預算內容，除了普發現金之外，還有挹注勞健保基金以及撥補台電、與強化經濟與社會韌性等三大主軸，不但切合台灣當前經濟發展需要，也是行政團隊因應未來全球經濟情勢發展，以及全面性考量台灣社會各層面需求所提出的方案。

賴清德認為，有好的政策也要有好的宣傳配套。他請黨部相關部門，製作讓民眾更好理解的圖卡、短影音等簡易易懂的宣導形式，利用多元管道向社會大眾說明，讓政府照顧民眾的政策除了落實、更要讓民眾心裡能踏實清楚知道。

與會人士轉述，賴清德提醒立委們要反映第一線的聲音，包括商圈經營狀況，賴清德還特別提到，像新北市立委蘇巧慧與台南市立委王定宇選區都有商圈。

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與會人士轉述，賴清德提到他在地方上都用口語化方式宣傳疫後特別預算，除了宣傳普發6000元，在談到勞保、健保、台電的虧損補助，他會提到，政府1000億元的補助，都是蔡總統照顧大家，要讓勞保、健保、電費都不會漲價。

另外，與會中常委轉述，攸關普發現金的疫後特別預算案，有一個月的協商冷凍期，民進黨立法院黨團總召柯建銘在中常會提到，如果順利，預計4月10日當週的立法院會通過後，4月中旬就可以發現金。（編輯：林興盟）1120301