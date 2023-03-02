更多編輯台推薦新聞：
護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
五角大廈：國務院批准對台軍售 含F-16戰機軍火
首頁 / 政治

總統：台灣今年經濟自由度評比全球第4 創最佳成績

2023/3/2 10:59（3/2 11:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統蔡英文2日表示，台灣在今年經濟自由的評比中，名列全球第4名，創下歷年最佳的成績。（中央社檔案照片）
總統蔡英文2日表示，台灣在今年經濟自由的評比中，名列全球第4名，創下歷年最佳的成績。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天表示，台灣在今年經濟自由的評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳的成績。

總統說，會繼續努力打造自由、開放以及公平的經貿環境，也會與民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。

美國智庫傳統基金會調查經濟自由度指數（Index of Economic Freedom），台灣去年在184個經濟體中排名第6名，維持2021年全球排名，今年排名提升至第4。

台灣在今年經濟自由度指數評比中名列全球第4名。（圖取自傳統基金會網頁heritage.org）
台灣在今年經濟自由度指數評比中名列全球第4名。（圖取自傳統基金會網頁heritage.org）

總統蔡英文上午在總統府接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥博士（Edwin Feulner）致詞表示，今年是傳統基金會創立50週年，特別感謝佛訥與傳統基金會長期以來對台美關係的重視與支持，傳統基金會是美國重要的智庫，每年發布經濟自由度的報告，一直是各國政府經濟政策重要的參考資料。

總統表示，台灣在今年經濟自由的評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳成績。接下來會繼續努力打造自由、開放以及公平的經貿環境，也會與民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。

她並說，這幾年來，台灣與美國除了重啟貿易暨投資架構協定，也就是TIFA，更積極拓展對話平台，去年成立的台美21世紀貿易倡議現在已經兩度進行協商談判，去年10月台灣與美國舉行了首次科技貿易暨投資合作架構，也就是TTIC會議，也在去年12月舉辦第3屆經濟繁榮夥伴對話。

總統表示，希望台灣與美國未來達成雙邊貿易協定以及避免雙重課稅協定，深化雙方貿易合作關係，同時也能夠提升產業的競爭力。（編輯：張均懋）1120302

#經濟自由度
#傳統基金會
#台灣
延伸閱讀
2022年人類自由指數瑞士居冠 台灣排名14亞洲最高世界新聞自由指數台灣升至38名領先日韓 香港崩跌中國倒數第6聯合國世界幸福報告 台灣主觀幸福感優於中港日韓拜登政府2022年貿易報告 台美貿易倡議正式啟動台美業者TTIC會議創成果 簽MOU合攻再生能源、5G
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族