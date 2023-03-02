總統：台灣今年經濟自由度評比全球第4 創最佳成績
2023/3/2 10:59（3/2 11:09 更新）
總統蔡英文2日表示，台灣在今年經濟自由的評比中，名列全球第4名，創下歷年最佳的成績。（中央社檔案照片）
（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天表示，台灣在今年經濟自由的評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳的成績。
總統說，會繼續努力打造自由、開放以及公平的經貿環境，也會與民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。
美國智庫傳統基金會調查經濟自由度指數（Index of Economic Freedom），台灣去年在184個經濟體中排名第6名，維持2021年全球排名，今年排名提升至第4。
台灣在今年經濟自由度指數評比中名列全球第4名。（圖取自傳統基金會網頁heritage.org）
總統蔡英文上午在總統府接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥博士（Edwin Feulner）致詞表示，今年是傳統基金會創立50週年，特別感謝佛訥與傳統基金會長期以來對台美關係的重視與支持，傳統基金會是美國重要的智庫，每年發布經濟自由度的報告，一直是各國政府經濟政策重要的參考資料。
總統表示，台灣在今年經濟自由的評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳成績。接下來會繼續努力打造自由、開放以及公平的經貿環境，也會與民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。
她並說，這幾年來，台灣與美國除了重啟貿易暨投資架構協定，也就是TIFA，更積極拓展對話平台，去年成立的台美21世紀貿易倡議現在已經兩度進行協商談判，去年10月台灣與美國舉行了首次科技貿易暨投資合作架構，也就是TTIC會議，也在去年12月舉辦第3屆經濟繁榮夥伴對話。
總統表示，希望台灣與美國未來達成雙邊貿易協定以及避免雙重課稅協定，深化雙方貿易合作關係，同時也能夠提升產業的競爭力。（編輯：張均懋）1120302
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