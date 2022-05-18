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聯合國世界幸福報告 台灣主觀幸福感優於中港日韓

2022/5/18 17:36
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（中央社記者潘姿羽台北18日電）主計總處最新國情統計通報指出，依聯合國世界幸福報告（WHR）統計，2019年至2021年台灣平均主觀幸福感為6.51分（滿分10分），排名優於新加坡、日本、南韓、中國及香港。

聯合國於2012年4月首次發表世界幸福報告（WHR），引用蓋洛普世界調查（Gallup World Poll）結果進行國際排名， 其中0分為最差的生活（worst possible life），10分為最好的生活（best possible life）；由於單年數據比較不穩定，2013年以來，WHR採最近3年平均結果進行國際比較。

主計總處指出，依WHR統計，2019年至2021年台灣平均主觀幸福感（自評生活狀況）為6.51分，較2021年調查結果（2018年至2020年平均）略減0.07分。

進一步觀察2022年WHR評量的146個國家，2019年至2021年平均主觀幸福感以芬蘭7.82分最高，阿富汗2.40分最低，各國高低差異明顯；台灣6.51分排名第26，優於亞鄰的新加坡（6.46分，第27）、日本（6.04分，第54）、南韓（5.94分，第59）、中國大陸（5.59分，第72）及香港（5.43分，第81）。

主計總處補充，台灣近9次分數介於6.22分至6.58分之間，除了第10次受 COVID-19疫情影響，分數略降，其餘分數均呈上升趨勢。

聯合國也觀察到，145國家在疫情期間（2019年至2021年）與疫情前（2017年至2019年）的主觀幸福感變動，有65國分數下降，80國分數略升或持平，台灣則上升0.05分。（編輯：蘇志宗）1110518

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