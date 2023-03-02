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美國AIM-120D先進空對空飛彈首次售台 F-16V戰力升級
首頁 / 政治

美軍售2型飛彈 總統府感謝落實對台強化防禦承諾

2023/3/2 12:54
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（中央社記者溫貴香台北2日電）美國政府於美東時間3月1日就「AGM-88B、AIM-120C」等2型飛彈，金額6億1900萬美元對台軍售案進行「知會國會」程序並可望在1個月後正式生效。總統府今天表示，這次美方同意售予2型飛彈，均為空軍已完備作戰能力的彈種，可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁。

美國國防部表示，國務院已批准可能的對台軍售案，內容包括F-16戰機的軍火和相關設備，價值達6.19億美元（約新台幣189.5億元）。

總統府發言人Kolas Yotaka中午表示，總統府再次感謝美國政府依照「台灣關係法」與「六項保證」精神，維持區域安全穩定，落實對台灣強化自我防禦能力的承諾。

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Kolas表示，中共常態性派遣軍機與無人機襲擾台灣防空識別區，影響空域行動自由，已對台灣形成嚴峻的軍事威脅。這次美方同意售予2型飛彈，均為空軍已完備作戰能力的彈種，可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁。

Kolas表示，誠如總統蔡英文所指示，萬全的準備，是為了避戰，自助而後人助，台灣必須先強化防衛韌性，提升自我防禦的能力，與更多盟友合作，繼續為守護國家安全與區域和平努力。（編輯：蘇志宗）1120302

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