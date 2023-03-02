蔡總統：全球都缺藥 衛福部積極調度確保供藥穩定

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（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天表示，最近全球都有缺藥的情況，衛福部正積極調度各項藥品及替代用藥，確保藥品供應穩定；也將原先食藥署成立的「藥品供應資訊平台」，提升為衛福部「藥品供應通報處理中心」，讓藥局、藥廠和醫療機構即時通報和查詢藥品資訊，政府也能迅速反應處理。

蔡總統上午在總統府秘書長林佳龍、衛福部次長王必勝、民進黨立委也是中華民國醫師公會全國聯合會榮譽理事長邱泰源等人陪同下接見中華民國醫師公會全國聯合會第13屆理監事暨核心幹部。

蔡總統致詞時表示，醫師公會全聯會是國內規模最大的醫師團體，不僅守護民眾的健康，也努力推動國際交流，提升台灣的國際地位。像是去年12月，全聯會和「世界醫師會」一起在台灣舉辦國際研討會，多名國際知名的專家學者到台灣分享經驗，尋求更多的合作機會，這場大型會議也讓國際看見台灣的優質醫療和防疫成果。

蔡總統感謝醫師公會全聯會，大家都很熱心，也很有服務的熱忱，長期協助台灣醫療的國際合作，把「Taiwan can help」的精神，在國際上發光發熱。也在國內推動醫療的進步發展，是政府和醫界之間重要的溝通橋梁。

蔡總統說，尤其在疫情期間，全聯會快速串聯全國醫護人員，一起投入各項防疫工作，包括打疫苗、視訊看診、癒後照護等。因為醫護人員和政府保持密切的合作，才能一起度過一波又一波的疫情挑戰，穩健地邁向正常生活。

蔡總統提到，最近，全球都有缺藥的情況，她要特別跟大家說明，衛福部正積極調度各項藥品及替代用藥，確保各地的藥品供應穩定。將原先食藥署成立的「藥品供應資訊平台」，提升為衛福部「藥品供應通報處理中心」，讓藥局、藥廠和醫療機構可以即時通報和查詢藥品資訊，政府也能更迅速反應做後續的處理，也會持續與藥廠溝通、協調，並感謝這陣子所有醫師、藥師以及各通路的協助。

蔡總統表示，未來，政府會繼續努力，讓台灣的醫療環境更加完善。也請全聯會的醫師朋友以及各縣市醫師公會理事長，繼續提供政府寶貴的建言，一起為人民帶來更健康、更安全的生活。（編輯：蘇志宗）1120302