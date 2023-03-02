更多編輯台推薦新聞：
影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問
國際

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇維思獲提名美國勞工部長 台籍父親做生意經歷促成她為勞權奮戰
首頁 / 政治

碩論遭疑抄襲校方將審查 林明溱陣營：禁得起考驗

2023/3/2 17:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春、吳哲豪台中2日電）前南投縣長、南投立委補選國民黨候選人林明溱的碩士論文遭控抄襲，朝陽科大今天表示，已接獲檢舉，將組成審定委員會調查；林明溱陣營則表示，論文禁得起考驗，會配合審查。

前促轉會副研究員吳佩蓉2月在臉書發文指出，林明溱就讀朝陽科技大學休閒事業管理系碩士班2010年碩士論文「災害管理與重建成功因素之研究-以921地震前後之集集鎮觀光發展為例」涉嫌抄襲，經比對文字和圖表，連續複製貼上他人碩論達5至6頁。

朝陽科技大學今天透過文字稿表示，校方今年2月20日及24日分別接獲民眾檢舉指，校友林明溱碩士論文疑似違反學術倫理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

校方指出，依據朝陽科大「博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，將於3月20日前，組成博、碩士學位論文違反學術倫理審定委員會，並於6月20日前完成調查報告及作出具體決議。如需展延，則最遲於8月20日前公布調查結果。

林明溱競選團隊今天重申，碩士論文的內容為林明溱擔任集集鎮長時，救災重建、帶動觀光等個人親身經歷以及獨創內容，絕對禁得起考驗，有質疑可向學校申訴，他會配合審查並接受校方定奪。（編輯：謝雅竹）1120302

#林明溱
#吳佩蓉
#朝陽科大
林明溱
林明溱豪宅被指無建物測量圖 投縣府：地政有圖可查林明溱選前之夜 邀盧秀燕蔣萬安站台營造團結氣勢
吳佩蓉
碩論遭指涉抄襲 林明溱競總：親身經歷獨創內容
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族