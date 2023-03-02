碩論遭疑抄襲校方將審查 林明溱陣營：禁得起考驗

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（中央社記者蘇木春、吳哲豪台中2日電）前南投縣長、南投立委補選國民黨候選人林明溱的碩士論文遭控抄襲，朝陽科大今天表示，已接獲檢舉，將組成審定委員會調查；林明溱陣營則表示，論文禁得起考驗，會配合審查。

前促轉會副研究員吳佩蓉2月在臉書發文指出，林明溱就讀朝陽科技大學休閒事業管理系碩士班2010年碩士論文「災害管理與重建成功因素之研究-以921地震前後之集集鎮觀光發展為例」涉嫌抄襲，經比對文字和圖表，連續複製貼上他人碩論達5至6頁。

朝陽科技大學今天透過文字稿表示，校方今年2月20日及24日分別接獲民眾檢舉指，校友林明溱碩士論文疑似違反學術倫理。

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校方指出，依據朝陽科大「博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，將於3月20日前，組成博、碩士學位論文違反學術倫理審定委員會，並於6月20日前完成調查報告及作出具體決議。如需展延，則最遲於8月20日前公布調查結果。

林明溱競選團隊今天重申，碩士論文的內容為林明溱擔任集集鎮長時，救災重建、帶動觀光等個人親身經歷以及獨創內容，絕對禁得起考驗，有質疑可向學校申訴，他會配合審查並接受校方定奪。（編輯：謝雅竹）1120302