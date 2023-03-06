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首頁 / 政治

立委關注警勤加給調幅 內政部：爭取調越多越好

2023/3/6 14:25
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（中央社記者葉素萍台北6日電）民眾黨立委賴香伶今天說，警勤加給調整，如果只調整4%，平均下來一天只增加11元，連買顆蛋都不夠，她建議一次調整10%，平均每天增加28元；內政部次長花敬群說，不排除任何方案，會努力幫警察人員爭取，支持調越多越好。

警勤加給已28年未調整，民進黨立委羅美玲等人日前呼籲行政單位應提高警勤加給；內政部長林右昌在立法院備詢時也盼朝野支持調升。

民眾黨立委賴香伶、民進黨立委吳琪銘今天在立法院司法法制委員會關注警勤加給調整幅度。

賴香伶說，如果以調整4%試算，每月約增加337元，平均下來一天11元，連買顆蛋都不夠；她說，若要增加警察福祉，4%的調幅太低，是否可能一次調整10%，試算下來一個月增加843元，平均一天28元，估算下來，每年預算約6.9億元。

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮答詢時表示，要先由內政部提報方案；內政部次長花敬群說，不排除任何方案，會努力幫警察人員爭取。

花敬群答覆吳琪銘時表示，站在內政部立場，會支持調越多越好，內政部將跟行政院與地方政府溝通，多爭取一點。（編輯：林興盟）1120306

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賴香伶
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