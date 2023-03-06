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柯文哲4月率團訪美21天 將拜會國務院、智庫

2023/3/6 17:06（3/6 17:49 更新）
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台灣民眾黨主席柯文哲（圖）4月將以總統參選人身分訪美。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北6日電）台灣民眾黨主席柯文哲4月將以總統參選人身分訪美，行程論述基調是「兩岸和平、台灣自主」，預計拜會布魯金斯智庫、國務院及美國國會議員，並於大學發表演說，讓美國政界、僑界、學界更加了解民眾黨。

民眾黨秘書長周台竹、柯文哲辦公室發言人陳智菡今天下午舉行柯文哲率團訪美說明會，公布行程規劃重點。這趟行程民眾黨共出動20人，成員除了柯文哲外，也包含台北市前副市長黃珊珊、周台竹等人。

根據規劃，柯文哲一行人4月8日將先飛往紐約，紐約行程重點包含至哥倫比亞大學座談、僑界座談餐敘，並官方拜會政策委員會；4月12日則前往波士頓，將與哈佛大學學者座談，並至生物科技企業參訪。

至於4月16至21日，柯文哲將赴華府，除了大學演講外，也將拜會布魯金斯智庫、國務院以及美國國會議員；4月21日則會赴休士頓，除了企業參訪及萊斯大學午宴外，也將參訪安德森癌症中心，並於27日從紐約搭機返回台灣。

陳智菡表示，柯文哲在華府期間將在大學演講，讓美國的政界、僑界、學界更加了解民眾黨。

媒體關心於華府拜會官員層級。周台竹表示，雙方必須遵守約定，目前不便透露，但會和國務院「相當層級」的官員見面。

媒體關心柯文哲在美國如何闡述兩岸論述。周台竹表示，民眾黨的基調是「兩岸和平、台灣自主」。他表示，去年2月發生俄烏戰爭，至今拖了1年，造成俄羅斯、烏克蘭及歐洲周邊國家重大損失，更衍生能源危機和通貨膨脹。

周台竹表示，根據美國智庫分析，若台海發生戰爭，後果是俄烏戰爭10倍，因此各國都不希望台海發生戰爭；柯文哲曾說過「不求戰、不畏戰」，但不畏戰的前提是必須做足戰爭準備，強化防衛力量並阻止戰爭發生。

周台竹也說，台灣在兩大強權之間雖是小國，但小國也應發聲，讓兩大強權知道，台海和平符合大家利益，而過程中也應以台灣利益為優先。

媒體追問柯文哲訪美預期目標。周台竹表示，過去幾年台美關係有很大進步，美國行政、立法部門近年對台支持聲音增強，柯文哲這次訪美將向行政、立法部門表示感謝之意，並與美方交換外交、兩岸關係意見。

媒體詢問，傳出美國智庫認為柯文哲沒準備好兩岸論述。周台竹表示，其實民眾黨早就準備好，且論述陸續媒體露出，只要用功一點應該不會有這種印象。（編輯：林興盟）1120306

#柯文哲
#台灣民眾黨
#周台竹
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