更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬6局上灌6分 台灣1比11落後
首頁 / 政治

史瓦帝尼總理訪台 與台灣世曦簽訂工程諮詢合約

2023/3/6 21:47（3/6 22:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣世曦工程顧問公司董事長施義芳（左）與史國經企部及科學暨技術園區簽署2023年度史國雙邊援助工程諮詢顧問服務工作、史國創新園區開發工程委託服務擴充等契約。（台灣世曦提供）中央社記者余曉涵傳真 112年3月6日
台灣世曦工程顧問公司董事長施義芳（左）與史國經企部及科學暨技術園區簽署2023年度史國雙邊援助工程諮詢顧問服務工作、史國創新園區開發工程委託服務擴充等契約。（台灣世曦提供）中央社記者余曉涵傳真 112年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北6日電）非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮今天拜訪台灣世曦工程顧問公司，史國經企部及科學暨技術園區也與台灣世曦簽署2023年度史國雙邊援助工程諮詢顧問服務工作等契約。

史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）昨天抵台，這是他上任後首度來台訪問，此行也將展開商業參訪活動。

台灣世曦發布新聞稿表示，戴克禮今天率團訪問台灣世曦工程顧問股份有限公司，台灣世曦董事長施義芳與史國經企部及科學暨技術園區簽署2023年度史國雙邊援助工程諮詢顧問服務工作、史國創新園區開發工程委託服務擴充等契約。

施義芳說，台灣世曦提供各領域優質且完整的工程顧問及技術服務，歷經台灣經濟發展的各項基礎建設，業績也遍及東南亞、中東及中南美洲等地區，同時也配合國家政策參與邦交國的建設工作。

施義芳指出，台灣世曦自2008年辦理史國生技園區規劃開始，就參與了諸多重大建設計畫。

戴克禮表示，台灣世曦在史瓦帝尼參與諸多重大建設計畫，展現出高度的專業與熱忱，計畫成果與服務品質在史國有目共睹。

戴克禮說，相信在未來即將展開的各項建設計畫，台灣世曦必定能協助史瓦帝尼如期如質達成各項建設目標，也希望未來雙方能有更多合作機會。（編輯：張雅淨）1120306

#戴克禮
#施義芳
#史瓦帝尼總理
戴克禮
蔡總統接見史瓦帝尼總理 感謝多次為台灣仗義執言史瓦帝尼總理戴克禮率團來台 進行商業參訪[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族