史瓦帝尼總理訪台 與台灣世曦簽訂工程諮詢合約

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（中央社記者余曉涵台北6日電）非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮今天拜訪台灣世曦工程顧問公司，史國經企部及科學暨技術園區也與台灣世曦簽署2023年度史國雙邊援助工程諮詢顧問服務工作等契約。

史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）昨天抵台，這是他上任後首度來台訪問，此行也將展開商業參訪活動。

台灣世曦發布新聞稿表示，戴克禮今天率團訪問台灣世曦工程顧問股份有限公司，台灣世曦董事長施義芳與史國經企部及科學暨技術園區簽署2023年度史國雙邊援助工程諮詢顧問服務工作、史國創新園區開發工程委託服務擴充等契約。

施義芳說，台灣世曦提供各領域優質且完整的工程顧問及技術服務，歷經台灣經濟發展的各項基礎建設，業績也遍及東南亞、中東及中南美洲等地區，同時也配合國家政策參與邦交國的建設工作。

施義芳指出，台灣世曦自2008年辦理史國生技園區規劃開始，就參與了諸多重大建設計畫。

戴克禮表示，台灣世曦在史瓦帝尼參與諸多重大建設計畫，展現出高度的專業與熱忱，計畫成果與服務品質在史國有目共睹。

戴克禮說，相信在未來即將展開的各項建設計畫，台灣世曦必定能協助史瓦帝尼如期如質達成各項建設目標，也希望未來雙方能有更多合作機會。（編輯：張雅淨）1120306