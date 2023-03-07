邱國正：國軍不輕啟戰端也不容中共一再挑釁

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國防部長邱國正7日表示，國軍不期望發生戰端，但也不容許中共一再挑釁。圖為去年7月國軍漢光38號演習執行「聯合反登陸作戰」操演，雲豹八輪甲車駛向八里海灘實行殲敵任務。（中央社檔照片）

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（中央社記者王承中台北7日電）國防部長邱國正今天表示，中共要師出有名，可以找任何理由，國軍完全是防衛作戰態勢，不會主動挑釁，而是以和平理性的態度面對。國軍不期望發生戰端，但也不容許中共一再挑釁。

英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃與總統蔡英文在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京反應的顧慮、以及美中關係緊張有關。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邱國正列席總質詢前接受媒體聯訪。媒體提問，如果蔡總統出訪過境美國與麥卡錫見面，是否會讓中共師出有名，邱國正表示，他沒有過問總統的行程，但中共要師出有名，可以找任何理由。

邱國正指出，國軍完全是防衛作戰態勢，不會主動挑釁，而是以和平理性的態度面對，但如果中共一再有動作，國軍的任務就是保衛國家。國軍不期望發生戰端，但也不容許中共一再挑釁。

有關近日馬祖地區因氣候、運補船故障等因素，導致肉類供應不足，暫時以軍用罐頭替代，引起官兵抱怨。邱國正表示，不會懲處，但要檢討國軍運補問題，相關採購應該要有彈性，以及內部管理，這些都值得檢討；要把問題釐清，沒有要懲處人。

至於美軍在東亞的儲備彈藥是否改存放台灣，邱國正表示，美國國防授權法中提到，在危急狀況下才會有這種作法，但是現在都還在評估研議。很多議題都可以研議，但還沒有定案。媒體追問，拋出這個議題是否故意講給中國聽，邱國正表示，他沒有這個意思。（編輯：郭無患）1120307