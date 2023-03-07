藍2024提名作業8日中常會討論 朱立倫：無個人考量

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨主席朱立倫今天說，明天中常會就會開始討論總統、立委提名的作業；至於自己2024的角色，一定是無私無我，不會有任何個人考量，「一定要推出最強、最好的候選人」。

國民黨在南投立委補選失利後，外界持續關注2024的總統、立委提名作業與時程，朱立倫今天下午在出席國民黨智庫舉辦的「職場女性的美麗與哀愁，誰關心」記者會後受訪表示，明天中常會會開始討論相關提名的作業，國民黨會積極進行立委、總統的提名作業，大家團結一致，按照腳步走，會積極進行。

至於在2024的角色，會是總教練還是球員，朱立倫說，他一定是無私無我，不會有任何個人的考量，「作為總教練，一定要推出最強、最好的候選人」。

談到南投立委補選失利，朱立倫也再度致歉，他表示，身為黨主席要負完全責任，所有責任不論是輔選不利，或是過程中有任何錯誤，他都要深刻反省檢討，請大家不要再將矛頭指向其他人，來幫忙的縣市長、黨員都很辛苦，他事後都一一表達最大的感謝，所有責任由他負責，這是他應該承擔的。

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部分黨內人士認為新北市長侯友宜缺席國民黨南投立委候選人林明溱的選前之夜活動，是這次選戰的「戰犯」。朱立倫表示，侯友宜之前有到南投輔選，選前之夜有透過影片支持，他事後不管是透過電話，或是當面，都有表達感謝。此外，他也否認與侯友宜因為此事心生嫌隙，稱謠言止於智者。

對於他的子弟兵、桃園市議員凌濤出任國民黨智庫副執行長，是否為了助攻2024總統人選，朱立倫說，凌濤擔任副執行長，最重要的原因就是要讓智庫做好與直轄市政府的協調、整合工作，讓智庫發揮更大的功能；另外凌濤是青年代表，對一些青年的議題，也可以提出一些自身具體的建議跟看法。（編輯：翟思嘉）1120307