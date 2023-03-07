內政部通過7名高專人才歸化 領域涵蓋IC設計等

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（中央社記者賴于榛台北7日電）內政部昨天召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過7名高級專業人才歸化中華民國國籍，領域包含積體電路、金融營運管理、電漿技術、分析化學、晶片設計等。

內政部今天發布新聞稿指出，昨天召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過金融營運管理、電漿技術、分析化學、國際商務及行銷管理教學、廣播節目主持、晶片設計、機械製造加工等領域的7位高級專業人才，歸化中華民國國籍。

內政部表示，其中，印尼籍陳安祿協助企業主導前瞻技術及先進設備研發計畫的電漿技術開發，並長期與多位教授合作，以電漿分析專長提供許多報告與建議，具有獨到專業技能見解，有助提升台灣光電及半導體產業發展。

另外，厄瓜多籍柯秉宏專長為積體電路（IC）設計，曾獲教育部台灣獎學金及中華民國斐陶斐榮譽學會榮譽會員，在學期間學術研究表現傑出，具前瞻性與新穎性，並於頂級國際會議發表論文，其專才有助提升台灣設計產業發展。

內政部指出，愛爾蘭籍華先生具有金融營運管理專長，協助銀行制訂中長期業務策略、管理營運風險與遵循外部法規、針對非財務風險建立持續監控機制，進行防制洗錢相關措施，為台灣金融市場所需的專業人才。

民國105年12月21日「國籍法」修正施行迄今，已經累計260位高專人才歸化。

內政部說，高級專業人才歸化取得中華民國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障；歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣這塊土地齊心努力。（編輯：郭無患）1120307