大法官審薦小組首次會議 總統盼推出最適任人選

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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天出席司法院大法官提名審薦小組第一次會議致詞表示，大法官釋憲職權是國家重要的憲政功能，對於新任大法官，請審薦小組廣納人才、傾聽各界建言，推出最專業、最優秀的適任人選。

總統上午出席在總統府召開的「112年司法院大法官提名審薦小組」第一次會議，並頒發聘書予所有小組委員，與會者包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺等人。

總統致詞時表示，今年9月底將有4位大法官卸任，為了讓國家的憲政體制順利運行、大法官的任期能順利銜接，今天的會議，就是提名工作的重要起步。

總統並感謝所有委員參與這次的提名工作，將借重委員們在法界的專業及經驗，一起來推動這項重大的任務。

總統認為，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者。大法官行使的釋憲職權，對於台灣民主憲政發展具有深遠的影響。

總統表示，去年1月，「憲法訴訟法」新制上路後，大法官釋憲任務邁入了新階段。由大法官組成的憲法法庭，在去年作成20件判決，釐清了指標案件的憲法爭議，包括保障資訊隱私權、訴訟權以及原住民身分認同權等。這些關鍵的判決，也持續增進人民對大法官行使司法權的信賴。

總統說，大法官釋憲職權是國家重要的憲政功能，憲法訴訟制度得以順利運行，也有賴於大法官的協力。對於新任大法官，她要請審薦小組廣納人才、傾聽各界建言，一起為社會推出最專業、最優秀的適任人選，咨請立法院同意。

最後，總統再次感謝所有委員的鼎力協助，「讓我們一起努力」。

隨後，總統頒發聘書予大法官提名審薦小組委員，包括副總統賴清德、前司法院長翁岳生、賴英照、前大法官林子儀、萬國法律事務所創所律師范光群及輔仁大學法律學院前榮譽講座教授劉初枝。（編輯：蘇龍麒）1120308