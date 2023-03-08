民進黨落實性平 黨工生理假全薪、產檢假10天

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（中央社記者葉素萍台北8日電）今天是國際婦女節，民進黨修正中央黨部黨務工作人員服務辦法，女性適用的「產檢假」及男性適用的「陪產檢及陪產假」的規定，修正為優於現行性別工作平等法，皆提高為10天。「生理假」也優於性別工作平等法規定，發放全薪。

民進黨今天召開中執會，邀請東吳大學社會工作學系教授洪惠芬以「2023台灣婦女處境：從照顧者歧視看台灣女性的生命困境」為題專案報告。

民進黨發言人張志豪會後轉述黨主席賴清德談話指出，祝福所有女性婦女節快樂。

賴清德提到，台灣社會在婦女團體的努力與行政立法部門多年的投入之下，變得更加性別平等、女性權益也更加進步。但直到今天，職場上對懷孕婦女與負擔家庭照顧責任的人，還是不夠友善，需要政府伸出援手，與民間部門共同努力，持續檢討改善。

賴清德認為，只有如此，台灣勞動環境才能更合乎不同性別與年齡層民眾要求，讓工作與照顧家庭不再是二擇一的選擇題。

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賴清德說，坐而言不如起而行，民進黨中央黨部特別在婦女節這天，為黨工修改「中央黨部黨部工作人員服務辦法」，比優於性別工作平等法的規定，提高陪產檢、陪產假的天數，真正落實性別平等，打造更友善的職場環境與員工服務。

民進黨今天修正「中央黨部黨務工作人員服務辦法」，其中，女性適用的「產檢假」及男性適用的「陪產檢及陪產假」的規定，修正為優於現行性別工作平等法，皆提高為10日。另外，「生理假」也優於性別工作平等法的規定均發放全薪。（編輯：林興盟）1120308