涉外人士：總統過境行之有年 北京無權干涉台美交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香、蘇龍麒台北9日電）外媒報導總統蔡英文4月將過境美國，並與美國眾議院議長麥卡錫會面。涉外人士今天指出，總統蔡英文出訪與過境美國的安排行之有年，北京也無權干涉台美交流。

彭博（Bloomberg）報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實計劃今年在美國會見總統蔡英文，但強調這次會面並不代表排除日後的台灣行。中國外交部發言人毛寧8日表示，中方「嚴重關切蔡英文過境美國的計劃」，已向美方提出嚴正交涉，要求澄清。

對此，涉外人士指出，台灣總統出訪以及過境安排，原本就行之有年，2020疫情前，平均每年上半年、下半年都各有一次的出訪，前往中、南美洲或大洋洲、非洲等友邦，期間也順途過境美國，進行各種參訪拜會，關心當地的國人僑民。隨著疫情逐步緩和，如果外交單位開始規劃總統的友邦與過境訪問，也是極其自然。

這位人士指出，歷來基於台美間的互信與默契，相關行程的規劃，都會經由雙方共識，也考量元首行程的安全便利，做出最後的安排，並且在籌備確認後，再行對外發布，所謂「我方要求某某高層不要前來」，或者因為北京可能反應而調整行程，其實都和現實有相當距離。

這位人士說，作為一個負責任的區域行為者，台灣的國際行為準則，就是務實處理外交，穩健處理兩岸。

至於蔡總統若出訪過境，是否安排與美國政界高層，如與麥卡錫會面，又或有其他高層互動的安排，而這些安排會不會因為顧慮北京而有所改變。涉外人士指出，正如同美國國務院的說法，「議長有權決定見誰」，而麥卡錫也明白說，「中國永遠不能告訴我哪裡可以去，哪裡不能去。」

涉外人士表示，台美兩個民主國家之間的交流，中國沒有權利干涉，也不會讓中國干涉。「兩個好朋友互相拜訪，鄰居到底有什麼可以置喙的？」

這位人士說，台灣近年來更多的國際事務參與，包括與美國在內等民主國家更緊密的交流互動，對於區域的穩定繁榮都有正面的貢獻。例如不久前台灣參與了土耳其震災的救援，以及去年與國際協力支援烏克蘭等等的行動，就得到國際社會相當的肯定及信任，也讓台灣成為國際社會正面力量的一份子，為台灣爭取到更多支持。

他指出，在世界的棋盤上，這樣的台灣不但不是棋子，更是一個負責任的棋手，與美國等共同帶來安全與穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這位人士說，相反的，去年8月時任眾議院議長的裴洛西到台灣訪問，中國啟動軍演，升高對台灣的威脅，不但沒有達到阻止民主國家間更進一步的合作，相反的更突出了北京在區域間成為麻煩製造者的角色，而當時所謂「封鎖」軍演期間，全球超過一半海空運的正常運作受到衝擊，更是加速了國際民主陣營支持台灣、共同因應威權擴張的各項進程。

這位人士說，目前國際正在關注，北京開年以來極力營造的「笑臉外交」攻勢，是不是會因為台美間這類互動而再次破功，露出「戰狼」的本來面目；要坐實全球麻煩製造者的角色，還是重回國際秩序，做個負責任的國際行為者，北京確實要想清楚。（編輯：翟思嘉）1120309