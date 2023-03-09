大法官提名引議論 民團籲啟動制憲修憲程序

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台灣陪審團協會理事長鄭文龍（左）9日召開「總統大滿貫15名大法官一手抓，總統提名權應禮讓副總統及在野黨」記者會，邀請台灣民眾黨立委張其祿（中）等人出席。中央社記者謝佳璋攝 112年3月9日

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（中央社記者林敬殷台北9日電）現任司法院大法官15人，其中4人今年9月底將任期屆滿，總統蔡英文日前核定成立大法官提名審薦小組，協助總統提名，引發各界討論。台灣陪審團協會今天呼籲，啟動制憲或修憲程序，重新制定任期制度。

民國104年10月1日就任的4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，將於今年9月30日任期屆滿，蔡總統日前核定提名審薦小組補齊缺額，引發在野黨批評質疑，民進黨反批國民黨破壞大法官任期交錯制度的始作俑者就是前總統馬英九。

台灣陪審團協會理事長鄭文龍今天召開「總統大滿貫15名大法官一手抓，總統提名權應禮讓副總統及在野黨」記者會，並邀請中國國民黨立委林思銘、台灣民眾黨立委張其祿、台灣維新召集人蘇煥智、台灣社秘書長潘威佑等人出席。

鄭文龍說，他不願意苛責蔡總統，始作俑者是馬英九，但蔡總統不應延續違背憲政法治的狀態，蔡總統應該面對這個問題，解決這個問題。現在當務之急是啟動制憲或修憲程序，重新制定大法官的任期交錯制度，成立法定的獨立提名委員會，避免提名權再度出現同一位總統握有15位大法官提名權。

在制憲或修憲現在沒有啟動前，鄭文龍建議，蔡總統應「禮讓」提名權，目前的4席名額，總統可以保留1席，其他3席提名權給副總統、立法院院長及在野黨各1席。

林思銘指出，司法院組織法第5條第3項原本規定，「大法官出缺時候，其繼任人任期至原任期屆滿日止」，是採繼任制，但在2015年2月把這項條文刪除；執政者應儘速回到憲法增修條文的設計，避免讓大法官向執政者靠攏，無法做出超然獨立的解釋和判決。

張其祿說，既然過去濫用這個權力，現在就不應繼續下去，政府不要再繼續錯下去，避免造成違憲之虞，權力無法制衡。

蘇煥智則說，現在是憲政制度上非常嚴峻的核心挑戰，到底司法是不是獨立，現在也是憲政歷史值得肯定的關鍵時刻，他建議蔡總統把4席大法官提名權禮讓出來，讓大家對蔡總統留下記憶深刻的聲望。（編輯：趙蔚蘭）1120309