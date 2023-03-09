民進黨不建議議員選立委 高市藍營：得便宜還賣乖

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）民進黨中執會不建議現任議員參與明年立委選舉，國民黨高市黨部主委羅世雄今天說，民進黨「得了便宜還賣乖」；藍營高雄無現任區域立委，若議員參選被說「落跑」很不公平。

民進黨發言人張志豪昨天在中執會後記者會表示，鑑於現任議員於甫當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，中執會做成不建議現任議員參與這次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委選區除外。

高雄市目前8席區域立委均為民進黨籍；2020立委選戰中，國民黨推出8名候選人中，有4人為當時市議員。羅世雄今天接受中央社記者訪問表示，民進黨此舉是「得了便宜還賣乖」，以高雄來說，國民黨沒有1席現任區域立委，可能參選人選除前任立委，就是有全國知名度者及現任議員等。

羅世雄說，若屆時國民黨高雄市議員要登記參選，可能要被綠營批「落跑」，民進黨解決自己內部立委、議員競爭問題之餘，還要反將國民黨一軍，對沒有現任區域立委的藍營來說很不公平。

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羅世雄表示，國民黨有信心在明年區域立委至少拿下2、3席，甚至過半4席。目前有不少人有意願參選，國民黨一定會以公平公正公開方式，遴選出最強候選人，為國民黨打贏選仗。

民進黨高市議員黃秋媖原本有意爭取提名參選第2選區（大岡山區）立委，但在聽聞黨中央中執會建議後，她昨天接受媒體訪問時說，準備立委選舉已有一段時間，突然聽到消息，還在跟競選團隊討論如何調整及應對。（編輯：孫承武）1120309