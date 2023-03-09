更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民進黨不建議議員選立委 高市藍營：得便宜還賣乖

2023/3/9 16:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）民進黨中執會不建議現任議員參與明年立委選舉，國民黨高市黨部主委羅世雄今天說，民進黨「得了便宜還賣乖」；藍營高雄無現任區域立委，若議員參選被說「落跑」很不公平。

民進黨發言人張志豪昨天在中執會後記者會表示，鑑於現任議員於甫當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，中執會做成不建議現任議員參與這次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委選區除外。

高雄市目前8席區域立委均為民進黨籍；2020立委選戰中，國民黨推出8名候選人中，有4人為當時市議員。羅世雄今天接受中央社記者訪問表示，民進黨此舉是「得了便宜還賣乖」，以高雄來說，國民黨沒有1席現任區域立委，可能參選人選除前任立委，就是有全國知名度者及現任議員等。

羅世雄說，若屆時國民黨高雄市議員要登記參選，可能要被綠營批「落跑」，民進黨解決自己內部立委、議員競爭問題之餘，還要反將國民黨一軍，對沒有現任區域立委的藍營來說很不公平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

羅世雄表示，國民黨有信心在明年區域立委至少拿下2、3席，甚至過半4席。目前有不少人有意願參選，國民黨一定會以公平公正公開方式，遴選出最強候選人，為國民黨打贏選仗。

民進黨高市議員黃秋媖原本有意爭取提名參選第2選區（大岡山區）立委，但在聽聞黨中央中執會建議後，她昨天接受媒體訪問時說，準備立委選舉已有一段時間，突然聽到消息，還在跟競選團隊討論如何調整及應對。（編輯：孫承武）1120309

#民進黨籍
#羅世雄
#國民黨高市黨部
張志豪
綠：國民黨多人想落跑轉戰 刻意扭曲誠信條款民進黨落實性平 黨工生理假全薪、產檢假10天
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族