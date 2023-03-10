兩岸恢復10直航點 陳建仁：釋出台灣最大善意

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陸委會宣布恢復兩岸空運客運10個定期航班航點，10日起實施，引起各界討論。行政院長陳建仁（中）10日在立法院受訪表示，COVID-19疫情緩解，政府進一步考慮民眾有兩岸交往的需求，陸委會釋出台灣最大的善意，開放10個航點。中央社記者趙世勳攝 112年3月10日

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（中央社記者王揚宇台北10日電）陸委會宣布恢復兩岸空運客運10個定期航班航點，10日起實施，引起各界討論。行政院長陳建仁今天受訪說，疫情緩解，政府進一步考慮民眾有兩岸交往的需求，陸委會釋出台灣最大的善意，開放10個航點。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢；陳建仁會前接受媒體聯訪，作上述表示。

媒體提問指出，之前才稱中國口惠而實不至，現在卻突然宣布復航，轉折點為何，以及陸委會預告在清明節前恢復小三通中轉，這個時間與總統蔡英文傳出要訪美的時間相近，是否是向中國釋出善意等。

陳建仁說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在中央流行疫情指揮中心還有全民的共同努力下，已控制相當不錯，世界各國的疫情也在緩解中，而去年10月開始解封國境後，發現民眾的生活都逐漸恢復日常生活，最近台灣的疫情也有很妥善的控制。

陳建仁指出，政府推出「疫苗加一、解封安心」活動，相信疫情的控制已在逐漸緩解，因此政府進一步考慮民眾有兩岸交往的需求，陸委會釋出台灣最大的善意，在溝通討論過程中，開放10個航點。

陳建仁說，未來會在航點開放、申請包機及小三通中轉等方面，繼續提出更好、方便民眾交流的管道，也希望兩岸關係能透過這樣的途徑，達到蔡總統所要求的健康有效的交流。

兩岸客運航點原本共61個（台灣10個、中國大陸51個），受COVID-19疫情影響，2020年開始，中國大陸方面大幅縮減到目前只有北京、上海、廈門、成都4個。

陸委會9日宣布，10日起恢復南京、廣州、杭州、武漢、重慶、深圳、福州、青島、寧波、鄭州等10個空運客運航點。（編輯：趙蔚蘭）1120310