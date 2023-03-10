台灣助女性進理工領域 向國際社會分享經驗

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駐紐約辦事處9日舉辦台灣主場論壇，探討「促進數位時代的性別平等」，呼應本週開幕的聯合國婦女地位委員會第67屆會議主題。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月10日

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（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）依聯合國指標，台灣性別平等表現在亞洲名列前茅。聯合國探討如何以科技促進性別平等時，台灣與友邦在紐約舉辦研討會，分享如何協助女性進入傳統由男性主導的理工領域。

外交部與友邦帛琉、聖露西亞駐聯合國代表團及財團法人婦女權益促進發展基金會今天在駐紐約辦事處合辦「促進數位時代的性別平等」研討會，呼應本週開幕的聯合國婦女地位委員會第67屆會議（CSW67）主題，友邦政要和聯合國社群近百人出席。

駐紐約辦事處長李光章致詞時說，台灣不僅在國內推動女性接受STEM（科學、技術、工程及數學）教育，也納入多邊發展援助理念，例如與巴拉圭合作創立當地首所理工大學，響應聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）縮小男女數位落差的號召。

李光章說：「我們堅信性別平等是基本權利，唯有實現，我們才能確保全人類有更美好的世界。」

帛琉副總統席嫵杜（J.Uduch Sengebau Senior）透過預錄影片說，在帛琉，女性教育水準普遍高於男性，但科技仍被視為男性工作，擴大女性參與數位領域能對改善性別不平等產生重要影響。

聖露西亞參議院議長雷諾茲（Alvina Reynolds）感謝台灣政府、人民慷慨解囊，包括多年來捐贈3000多台筆記型電腦，協助聖露西亞推動資通訊教育，讓女性更能發聲。她期盼兩國持續深化合作，並以中文向在場人士說「謝謝」。

國家科學及技術委員會政務副主任委員陳儀莊以簡報分享台灣落實女性科技賦權的經驗。其中，從聯合國開發計畫署（UNDP）依生殖健康、賦權及勞動市場編纂的性別不平等指數（GII）衡量，2021年台灣性別平等表現居全球第7，在亞洲居冠。

陳儀莊受訪時說，台灣少子化非常嚴重，面臨人力減少的難題。由於科學、科技是國家發展重點之一，台灣極力打造有利女性投入相關領域的制度環境。

以國科會為例，女性懷孕前後研究計畫可「隨到隨審」，生育後如需要照顧家庭，從事研究能獲得更多人手，國科會也提供彈性工時。

台灣護理學會國際事務委員會副主任委員柯乃熒、全球小紅帽協會創辦人暨執行長林薇等非政府組織（NGO）代表與談時認為，科技是女性因應各項挑戰的重要工具，呼籲世人採取具體行動改變不公平現狀，落實性別平等。

聯合國婦女地位委員會年會在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和後恢復實體舉行，台灣性別平等週（Taiwan Gender Equality Week）系列活動「科技女力台灣之夜」、「台灣主場論壇」移師紐約擴大舉辦，來自台灣的NGO這段期間舉行逾30場平行會議，向國際分享台灣推動性別平等的成就。（編輯：陳惠珍）1120310

駐紐約辦事處9日舉辦台灣主場論壇，國科會副主委陳儀莊（圖）以簡報分享台灣落實女性科技賦權的經驗。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月10日