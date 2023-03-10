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政院產業升級轉型計劃 總統：協助低碳及智慧化

2023/3/10 13:32（3/10 14:16 更新）
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總統蔡英文（右）10日前往生產輪胎行銷全球的彰化員林市建大公司參訪，並在建大公司所生產的高爾夫球車胎上簽名留念。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年3月10日
總統蔡英文（右）10日前往生產輪胎行銷全球的彰化員林市建大公司參訪，並在建大公司所生產的高爾夫球車胎上簽名留念。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年3月10日
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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）總統蔡英文上午前往彰化員林市的建大公司參訪表示，為協助企業度過後疫情時代挑戰，行政院公布產業及中小型企業升級轉型計劃，希望協助企業進行低碳及智慧化轉型。

蔡總統今天前往以生產輪胎知名的建大工業股份有限公司參訪，建大公司董事長楊啟仁向蔡總統、總統府秘書長林佳龍等人說明公司發展歷史及經營理念，蔡總統則在建大公司生產的高爾夫球車胎上簽名，隨即參觀廠房，了解電動車及自行車輪胎生產情形。

蔡總統致詞說，建大輪胎剛慶祝成立60週年，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，全球產業都面臨供應鏈不穩、成本高漲挑戰，建大輪胎卻能穩定經營，展現台灣企業堅強韌性，也要感謝建大輪胎在全球進行布局時，配合政府政策擴建台灣研發本部、投資台灣。

蔡總統指出，為協助企業度過後疫情時代挑戰，行政院團隊公布產業及中小型企業升級轉型計劃，內容包括產業升級轉型的具體策略，以直接補貼或其他方式協助企業低碳及智慧化轉型，政府也會提供專家輔導團，提供諮詢等服務，讓中小企業獲得更多支持。

蔡總統說，立法院正在審議行政院提出的疫後特別預算案，對於疫後復甦，也會撥出資源協助企業落實轉型。

蔡總統結束參訪後，下午將前往國定古蹟鹿港龍山寺參香暨揭匾。（編輯：郭諭儒）1120310

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