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首頁 / 政治

藍：18位綠委為議員帶職參選 好意思提誠信

2023/3/10 17:08
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（中央社記者劉冠廷台北10日電）民進黨中執會8日通過「誠信條款」，不建議現任議員參與立委選舉。國民黨今天批評，民進黨現任立委高達18位全都是「議員帶職參選」，哪裡好意思提誠信；民進黨不要為了選舉，操作「誠信條款」講空話又自打臉。

民進黨新聞部主任張志豪9日表示，8日中執會通過的「誠信條款」主要是不建議現任議員參與這次立委選舉，屬原則性的宣示，會送交提名策略小組作為協調時參考，艱困選區或沒有黨籍現任立委的選區除外。

國民黨今天透過臉書表示，民進黨近日通過所謂「誠信條款」，內容說明不建議現任議員參與立委選舉，卻大開後門，「除艱困選區及該區無民進黨籍者外」這樣的條款說到底，是要圖利自家候選人嗎。

國民黨質疑，民進黨聲稱「誠信條款」是為了「避免辜負選民的寄託」，那麼人民想問，過去民進黨18個議員轉戰立委是不是應該要立刻下架，才能「避免辜負選民的寄託」。

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國民黨表示，政治人物講求誠信是應盡的責任，但民進黨所立下的標準猶如「照妖鏡」，讓民眾發現最不遵守誠信的，竟是民進黨自己，這個迴力鏢打到自己看了都好痛。

國民黨呼籲，民進黨不要為了選舉，操作「誠信條款」講空話又自打臉，該條款只是證明民進黨善用「雙重標準」，昨是今非，不僅無法面對過去的自己，更暴露民進黨根本缺乏誠信的事實。（編輯：蘇志宗）1120310

#民進黨籍
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#張志豪
張志豪
民進黨不建議議員選立委 高市藍營：得便宜還賣乖綠：國民黨多人想落跑轉戰 刻意扭曲誠信條款
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