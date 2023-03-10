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陳玉珍爆失聯上兵在廈門 軍方未確認

2023/3/10 23:02
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（中央社記者范正祥、王揚宇台北10日電）金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯。國民黨金門縣立委陳玉珍今天表示，根據她向大陸相關系統的確認，這位士兵現在人在廈門，平安沒有生命危險。

陳玉珍今天晚間透過媒體群組指出，現在重要的是，以後如果有這樣的事情，兩岸之間實在必須建立一個官方溝通的往來管道，包括在兩岸的共打部分，還有海上救援部分；以金門、廈門如此近的距離，如果有什麼事情，也才能即時的互相協助。

此外，立法院今天繼續施政總質詢，國防部長邱國正在結束後被媒體問到，這名上兵是否已漂到中國。邱國正說，還沒有確認。

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媒體問及是否逃兵，邱國正說，「我還沒有認定，我可沒有講他逃兵」，原因要等找到人才能確認，也要經過查證，這樣才能取得公信力，救生衣怎麼來的也要問問看。

至於媒體報導失蹤陳姓上兵是因感情、債務等因素游到中國，體力不支獲救。陸軍司令部今天表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。（編輯：林克倫、楊凱翔）1120310

#陳玉珍
#邱國正
#廈門
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