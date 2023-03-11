賴副總統訪屏東客家聚落 盼齊守護台灣民主與和平

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副總統賴清德（前右3）11日到屏東萬巒參訪五溝水劉氏宗祠，聽取管理人員導覽解說，並感謝劉氏宗祠的列祖列宗幾百年來在土地上面所做的奉獻。中央社記者李卉婷攝 112年3月11日

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）副總統賴清德今天到屏東參訪客家聚落與出席六堆運動會開幕。賴副總統今天表示，希望在地鄉親持續團結合作，共同守護台灣，讓民主能夠延續、和平得到保障、繁榮持續發展。

賴副總統今天到屏東先抵五溝水劉氏宗祠，至正廳參香獻果並致詞指出，感謝劉氏宗祠的列祖列宗幾百年來在土地上面所做的奉獻，劉氏宗祠開枝散葉、子孫滿堂，對社會、國家、屏東都有傑出付出。

賴副總統指出，台灣過去為爭取民主而努力、犧牲奉獻，未來新時代的使命就是守護台灣的民主、和平與繁榮。在過去的民主運動中，屏東鄉親都是站在第一線奮鬥，所以這次也要號召所有志同道合的好朋友及劉氏宗祠傑出子弟共同合作，讓台灣的民主能夠延續、和平能夠得到保障、繁榮持續發展。

賴副總統隨即轉往萬巒，出席「2023年第58屆六堆運動會在萬巒」開幕活動，賴副總統致詞指出，代表蔡英文總統祝福運動會圓滿成功。扼要的致詞內容獲得台下民眾一陣掌聲。（編輯：黃世雅）1120311