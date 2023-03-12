2024立委提名 國民黨不排除部分地區藍白合

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（中央社記者王承中台北12日電）國民黨已展開2024立委選舉提名作業，各界關注是否會與民眾黨合作。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨有自己規章制度，現正進行提名作業，但「部分地區一定會有這樣的考量」。

備戰2024立委選舉，國民黨已展開立委提名作業，黨秘書長黃健庭日前表示，將成立選戰策略會報單位，開始進行各選區的諮詢、協調，立委提名將分成3階段，第1階段16日啟動，4月初就可完成提名，希望6月底前，能夠完成所有選區的提名。

今天是國父孫中山先生逝世紀念日，朱立倫上午率副主席連勝文、夏立言，以及國民黨團總召曾銘宗、國民黨立委費鴻泰、李貴敏等人，前往台北國父紀念館，向國父銅像獻花致敬。

對於2024大選是否可能與民眾黨合作議題，朱立倫會後接受媒體聯訪時表示，單靠國民黨力量是不可能贏的，要團結一切可以團結的力量。

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他說，所謂非綠力量，包括不管原來是支持藍色、白色，還是其他顏色，都需要大家團結在一起。國民黨尊重每個政黨的想法、策略，但為了中華民國好，為了台灣好，讓民眾能夠過好日子，最後一定要團結在一起，這需要大家一起來努力。

至於立委提名是否可能與民眾黨合作，朱立倫表示，國民黨有自己規章制度，現在正在進行相關的提名作業，但「部分地區一定會有這樣的考量，也彼此相互尊重，最後大家再來整合、團結。」（編輯：林淑媛）1120312