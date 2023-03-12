表態不納總統民調 朱立倫：做球給國民黨候選人

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國民黨秘書長黃健庭指出，國民黨主席朱立倫表態總統民調不納入自己。朱立倫（中）12日表示，做為黨主席、總教練，最重要就是團結大家，尤其是做球給國民黨總統候選人，他會持續努力，讓國民黨走對的路、提對的人。中央社記者鄭清元攝 112年3月12日

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（中央社記者王承中台北12日電）國民黨秘書長黃健庭指國民黨主席朱立倫表態總統民調不納入自己。朱立倫今天表示，作為黨主席、總教練，最重要就是團結大家，做球給國民黨總統候選人，他會持續努力，讓國民黨走對的路、提對的人。

國民黨備戰2024總統選舉，外界關注採徵召或初選決定人選。國民黨秘書長黃健庭8日表示，朱立倫已多次表示沒有個人的考量，甚至曾說過民調不用納入自己。

今天是國父孫中山先生逝世紀念日，朱立倫上午率副主席連勝文、夏立言，以及國民黨團總召曾銘宗、國民黨立委費鴻泰、李貴敏等人，前往台北國父紀念館向國父銅像獻花致敬。

黃健庭日前指朱立倫不納入總統民調，朱立倫今天會後接受媒體聯訪指出，他從頭到尾的態度都非常一致，無私無我，沒有自我的考量，一定會堅持一切以黨勝選為目標。

朱立倫表示，他日前拜會前國民黨主席吳伯雄，非常景仰吳伯雄就是堅持這樣精神，國民黨才能夠在2008年重返執政。國民黨現在一定要團結一切可以團結的力量，無私無我，放下自我，他會堅持這樣的基本態度，國民黨才能夠團結勝選。

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至於不納入總統民調是否要做球給新北市長侯友宜，朱立倫表示，作為黨主席、總教練，他做的每件事，都是做球給國民黨所有的人，尤其是做球給國民黨總統候選人，這是他應該要做的，他還會持續努力，讓國民黨走對的路、提對的人。

針對總統提名是否可能採徵召，朱立倫表示，現正努力徵詢黨內前輩、縣市長、立院黨團等很多意見領袖的意見，一定是由大家的共識中決定對黨最好的方式，絕對不能拖，一定會在最適當的時程提出最強的候選人。（編輯：林淑媛）1120312