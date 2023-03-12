更多編輯台推薦新聞：
日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘
國際

日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

外交部：科索沃台灣國會友誼小組11日至16日訪台

2023/3/12 17:29（3/12 19:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
科索沃跨黨派國會議員訪團11日抵台訪問。（圖取自外交部網頁mofa.gov.tw）
科索沃跨黨派國會議員訪團11日抵台訪問。（圖取自外交部網頁mofa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北12日電）外交部今天表示，「科索沃－台灣國會友誼小組」跨黨派國會議員訪團昨天抵台訪問，此為科索沃自2008年獨立建國以來，首個跨黨派國會議員連袂訪台，具體展現前線民主國家的團結合作。

外交部下午表示，「科索沃－台灣國會友誼小組」跨黨派國會議員訪問團一行9人，於昨天至16日訪台，14日至15日將參加「2023國會開放及監督論壇」，並晉見總統蔡英文、拜會行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄，及其他政府與民間相關部會機構，就台歐關係、兩岸情勢、雙邊經貿、科技及教育等各領域合作進行廣泛交流。

訪團成員包括科索沃前總理、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席霍蒂（Abdullah HOTI）率領科國國會友台小組兩共同主席安博旭（Artan Abrashi）及戴柳（Blerta Deliu-kodra）等議員。

外交部表示，此為科索沃自2008年獨立建國以來，首個跨黨派國會議員連袂訪台，具體展現前線民主國家的團結合作與深化交流，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部說明，科索沃國會與台灣立法院於2021年12月20日，分別成立「科索沃－台灣國會友誼小組」及「台灣－科索沃國會聯誼會」，是首個西巴爾幹地區國家成立的國會友台小組，希望透過國會外交，進一步開啟台灣及科索沃各領域雙邊實質交流及合作。

外交部指出，樂見理念相近國家與台灣在共享價值基礎上，以各種形式交流對話，強化互惠互利的緊密夥伴關係。（編輯：林克倫）1120312

#外交部
#科索沃
#蔡英文
蔡英文
經典賽無緣8強 總統：感謝台灣英雄、球迷團結一心到鳥嘴潭植樹 蔡總統：政府與民眾一起挺過旱象
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族