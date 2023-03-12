外交部：科索沃台灣國會友誼小組11日至16日訪台

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（中央社記者游凱翔台北12日電）外交部今天表示，「科索沃－台灣國會友誼小組」跨黨派國會議員訪團昨天抵台訪問，此為科索沃自2008年獨立建國以來，首個跨黨派國會議員連袂訪台，具體展現前線民主國家的團結合作。

外交部下午表示，「科索沃－台灣國會友誼小組」跨黨派國會議員訪問團一行9人，於昨天至16日訪台，14日至15日將參加「2023國會開放及監督論壇」，並晉見總統蔡英文、拜會行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄，及其他政府與民間相關部會機構，就台歐關係、兩岸情勢、雙邊經貿、科技及教育等各領域合作進行廣泛交流。

訪團成員包括科索沃前總理、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席霍蒂（Abdullah HOTI）率領科國國會友台小組兩共同主席安博旭（Artan Abrashi）及戴柳（Blerta Deliu-kodra）等議員。

外交部表示，此為科索沃自2008年獨立建國以來，首個跨黨派國會議員連袂訪台，具體展現前線民主國家的團結合作與深化交流，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部說明，科索沃國會與台灣立法院於2021年12月20日，分別成立「科索沃－台灣國會友誼小組」及「台灣－科索沃國會聯誼會」，是首個西巴爾幹地區國家成立的國會友台小組，希望透過國會外交，進一步開啟台灣及科索沃各領域雙邊實質交流及合作。

外交部指出，樂見理念相近國家與台灣在共享價值基礎上，以各種形式交流對話，強化互惠互利的緊密夥伴關係。（編輯：林克倫）1120312