蔡總統：缺藥已做第一波處理 要投資獎勵製藥產業

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總統蔡英文12日晚間在台北出席「中華民國藥師公會全國聯合會春酒晚宴」，感謝藥師在COVID-19疫情期間的付出與貢獻。中央社記者張皓安攝 112年3月12日

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（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文今天晚間出席藥師公會全國聯合會春酒晚宴時表示，感謝藥師們在防疫過程的付出，政府會繼續努力成為藥師重要後盾；此波缺藥是全球性議題，政府已先做第一波處理，國內製藥產業確實要有更多的投資及獎勵。

蔡總統晚間出席中華民國藥師公會全國聯合會春酒晚宴，公會理事長黃金舜向蔡總統反映缺藥與再生醫療把關等議題。

蔡總統說，缺藥問題已做第一波處理，國內製藥產業確實必須更大的投資跟獎勵，這次缺藥是全球性的事情，她也請行政院、衛福部做完整檢討，改善國內藥品供應問題。

蔡總統指出，目前衛福部已經先行改善藥品供應公告機制，從以前的「藥品供應資訊平台」升級為「藥品供應通報處理中心」，希望此平台能讓醫院、藥局及診所之間，可以相互流通支援，即時通報和查詢藥品資訊，政府也能更迅速反應。

此外，總統特別感謝所有藥師，在疫情期間協助販售口罩、快篩試劑、提供送藥服務，藥師勞苦功高，是落實防疫的中流砥柱。

蔡總統說，指揮中心已經宣布若疫情穩定，從3月20日開始，輕症免通報、免隔離，由5+N改為0+N，取消強制隔離、改採自主的健康管理，相信這可減少確診對民眾影響，並降低醫療端通報的負擔。

總統指出，從疫情對全球造成巨大影響，到今天民眾逐步回復正常生活，這個過程真的非常不容易，她再次感謝所有藥師朋友對防疫的努力和付出，「大家真的辛苦了」。

總統最後說，今年10月將在台灣舉辦第29屆亞洲藥學會年會，這是對藥師公會全體會員的重大肯定，也能讓台灣的防疫經驗，以及在公共衛生上的努力，傳遞給更多國際上的朋友政府一定全力支持；政府也會繼續努力，成為藥師朋友的重要後盾，並一起守護全民的健康。（編輯：蘇志宗）1120312