賴清德：非洲人口紅利不斷增加 欽佩台商布局眼光

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（中央社記者葉素萍台北13日電）副總統賴清德今天接見非洲台灣商會聯合總會回國訪問團，他提到，許多國家人口都在減少，但非洲不斷增加，人口紅利是經營利基點，台商2、30年前就進入非洲，他欽佩大家的眼光、布局很早。

賴副總統在總統府接見非洲台商時，首先向訪賓們表示敬意，他說，大家在非洲經商，等於是台灣經濟實力的延伸，多年來，台商們雖然人在非洲，但心在台灣，台灣重大慶典、遇到災害、或社會各種需要，台商們有錢出錢有力出力，對台灣的支持，不落人後。

賴副總統說，小時候念地理時，對非洲了解相當有限，現在看起來，小時候的印象有偏差；現在看非洲不一樣，他很欽佩大家的眼光，看得非常遠，2、30年前就進去非洲經營。

賴副總統認為，在非洲經營有幾個利基點，第一是人口紅利，目前美洲、歐洲、甚至亞洲，許多國家人口都在減少，但非洲人口在增加，現在約13億人左右，再15年、2038年人口預估20億人，每一年增加5000萬人。

此外，他說，在非洲經商，有美國給非洲的最惠國待遇，都是免關稅；也有非洲經濟聯盟，相當於國與國之間有經濟貿易協定，非洲國家彼此也都是免關稅。

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賴副總統說，根據國際貨幣基金組織（IMF）推估，到2030年非洲的農業產值會破一兆美元；疫情與俄烏戰爭衝擊，很多國家受到影響，但撒哈拉沙漠以南區域經濟成長率未受影響，反而成長，他很欽佩台商眼光，布局很早。

賴副總統特別說明，因台海情勢受到國際關注，許多美國、歐洲、亞洲的國會議員、政府官員紛紛來台了解情況，並以行動表達支持，總統蔡英文必須親自接見，因此由他代為接待非洲台灣商會聯合總會訪團。（編輯：翟思嘉）1120313