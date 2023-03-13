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馮世寬籲退將勿赴中參加黃埔校慶 否則情何以堪[影]

2023/3/13 12:39（3/13 14:21 更新）
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多個退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動。退輔會主委馮世寬（圖）13日上午出面舉行記者會，喊話勸阻。中央社記者趙世勳攝 112年3月13日
多個退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動。退輔會主委馮世寬（圖）13日上午出面舉行記者會，喊話勸阻。中央社記者趙世勳攝 112年3月13日
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（中央社記者林敬殷台北13日電）多個退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動。退輔會今天出面召開記者會喊話勸阻，主委馮世寬說，參加中共的活動，台灣上空、海面，中共機艦都沒有減少活動，「請問情何以堪？」

退輔會也透過聲明中指出，對發起者的身分、動機及目的深感不解，也籲請國安單位追查其背後的脈絡，及是否有不當違法情事。

退輔會今天舉行記者會，由馮世寬及副主委李文忠回應有關退伍軍人社團號召黃埔軍校校友，出席在中國舉辦的黃埔建校99週年活動。

首先，馮世寬表示，他先聲明，沒有任何一個黨，沒有任何一個派，沒有任何人要求他今天一定要來開這個記者會，而是昨天看到許多資料，心中有一些感想。

馮世寬更提到日本經濟新聞先前的報導，他表示，從日本媒體報導造成重大傷害之後，出了很多狀況，這些狀況他認為「都是設定好的」，造成社會與退伍軍人之間許多不平、不滿，甚至造成誤解。

馮世寬說，他要勸退伍協會能在這個時候共體時艱，到六月是慶祝黃埔建軍校慶，到這段時間還會發生什麼事情，不知道。

他說，但是在這個時刻，所有退伍軍人都應該愛我們的國家，支持明年擴大舉辦黃埔建軍100週年慶祝，他共體時艱的呼籲退伍袍澤，在今年要去中國參加紀念會要慎重，而且最好是減免。

媒體詢問，退輔會是否同意個人名義參加，李文忠說，黃埔校友回到黃埔原來的基地，有其合理性，或是從人情來看，沒有什麼錯，但是，黃埔正統在台灣，大陸方面現在的目的是什麼，是統戰，造成國人的誤解，國軍是保家衛國，跑去那邊「目的非常不清楚」。

他呼籲，個人也不宜參加，要參加就參加鳳山舉行的黃埔99週年校慶。

李文忠說，發起及參加都是公開資訊，可以去相關網站找到。（編輯：蘇龍麒）1120313

多個退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動引發討論。退輔會主委馮世寬（右）、副主委李文忠（左）13日上午舉行記者會，回應媒體提問。中央社記者趙世勳攝 112年3月13日
多個退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動引發討論。退輔會主委馮世寬（右）、副主委李文忠（左）13日上午舉行記者會，回應媒體提問。中央社記者趙世勳攝 112年3月13日
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