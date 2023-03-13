賴清德15日登記參選　綠委肯定有助黨團結穩定

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北13日電）身兼民進黨主席的副總統賴清德15日將登記參加民進黨總統初選，近來也陸續與黨內派系對話，對此黨內立委均表示肯定，有助於黨的團結與穩定，迎接接下來的挑戰與責任。

立法院副院長蔡其昌表示，賴清德歷練完整、能力出眾，尤其在接任黨主席之後，整合黨內各派系，反轉去年選舉後的低迷氣氛，以勇於任事及改革回應社會對民進黨的期許，展現其作為未來國家領導人的特質。

賴清德子弟兵、立委林俊憲受訪時說，領表登記後，賴清德的責任更重大，民進黨的選舉節奏快速有效率，本週是總統參選登記，下週就是立委參選登記，民進黨會在最短的時間內，產生總統和立委的參選隊伍，就可以開始整隊向前，而「總統勝選、立委過半」，這是賴清德未來最大的挑戰與責任。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰指出，經過黨內初選的相關遊戲規則後，賴清德若取得民進黨總統候選人身分，相信每個人都有其節奏，會一步步拋出政策。

民進黨立委劉世芳表示，目前民進黨的氛圍就是要塑造團結與穩定，任何能讓民進黨更團結、更穩健地面對總統大選中，所碰到的各種挑戰與困境，都會很努力去做，因此何時要提出國政方針，相信會按照時間點適當推出。

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正國會成員、民進黨立委陳歐珀受訪時，證實近日正國會將與賴清德餐敘。他說，確實收到賴清德的邀宴。至於是否會討論到總統和立委的相關選舉跟選情分析，不得而知。

洪申翰說，邀集不同派系社群交換或聽取意見，這在經營政黨上，一點都不讓人意外，這是正常的動作與做法。蔡其昌也說，整合黨內是黨主席的職責，黨主席是黨的派系的公約數，他相信賴清德一定能夠帶領黨繼續向前走。（編輯：蘇龍麒）1120313