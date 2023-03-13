萬安演習加強版擴大 國防部：22縣市各擇1鄉鎮實施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國防部預告，今年萬安演習「車停，人就近疏散」加強版，22縣市各擇一個鄉（鎮市區）實施。圖為去年北部萬安演習，信義商圈在警報發布後人群疏散，路上不見人車。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林克倫、黃雅詩台北13日電）國防部預告，今年萬安演習「車停，人就近疏散」加強版，22縣市各擇一個鄉（鎮市區）實施，驗證防空疏散避難、戰災搶救及災民收容處所開設等演練；女性後備軍人志願申請教召，規劃以排、連級單位於第2、3季試行驗證。

國防部送達立院最新書面報告，臚列11項重要國防施政規劃。報告在「建立全民國防韌性」方面指出，為強化國土防衛作戰效能，軍事訓練役男民國112年11週部隊訓練課程中，將增加2週民防專業與災害防救訓練。

報告表示，為有效降低戰時空襲損害，規劃萬安演習以仿真、實地方式，由去年北、中、南各一個里演練人員離車、就地疏散，今年擴大為本島、外島22縣市各擇一個鄉（鎮、市、區），驗證防空疏散避難、戰災搶救及災民收容處所開設等演練。

此外，行政院暨所屬各部會亦同步配合防空演練，以精進全民防空整備與作為。

報告指出，為厚植後備部隊戰力，以「就地動員、就地作戰」整備為目的，今規劃進一步擴增14天教召梯次，並續採戰術位置報到、編成及施訓作為，結合作戰責任區執行防衛任務演練，增進縱深作戰訓練內涵及備戰效益，以達「即時動員、即時作戰」目標。

在後備教召部分，報告說，自今年起男、女性後備軍人均可志願申請參加教召，其中，女性規劃以排、連級單位於第2、3季試行驗證，並蒐集動員編成地、宿營、衛浴及安全維護等參數，藉以精進召訓配套措施。

有關「全民國防手冊（範本）」編撰進度，報告指出，全民防衛動員署已完成手冊初稿，內容區分「平時準備」及「戰時應變」等2個主要章節，並整合各部會研擬相關配套措施，待後續研擬完成後，儘速陳報行政院核定。（編輯：翟思嘉）1120313