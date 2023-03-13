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國防部：共軍由訓練轉備戰 欲建立第二島鏈內作戰力

2023/3/13 18:07（3/13 18:35 更新）
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圖為去年7月國軍漢光38號演習執行「聯合反登陸作戰」操演，雲豹八輪甲車駛向八里海灘實行殲敵任務。（中央社檔照片）
圖為去年7月國軍漢光38號演習執行「聯合反登陸作戰」操演，雲豹八輪甲車駛向八里海灘實行殲敵任務。（中央社檔照片）
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（中央社記者黃雅詩、林克倫台北13日電）國防部指出，去年共機侵擾台灣防空識別區逾1700架次，較往年倍增，且常態化於渤海、黃海及台海周邊開設禁航區，採實戰化方式由訓練轉向備戰型態，期望建立第二島鏈內作戰能力，並企圖扼控巴士海峽、宮古水道及對馬海峽等戰略要道。

國防部送達立法院最新書面報告，臚列11項重要國防施政規劃。報告在「嚴密監偵敵情動態」方面指出，中共20大後，對內以維持政治、社會穩定為優先，對外保持戰略定力，對台政策立場強硬，並堅持「不承諾放棄使用武力，堅決反對外部勢力干涉」。

報告表示，共軍為落實中共總書記習近平「全面練兵備戰」要求，結合「軍民融合」戰略，持續研發高新武器軍備，冀建立第一島鏈以西實戰及威懾能力，陸軍持續部署直20直升機、遠程多管火箭等裝備，強化對台灣重要關鍵基礎設施的聯合火力打擊能力。

中共海軍部分，報告指出，為提升海上機動與聯戰能力，共艦活動範圍已突破第二島鏈，遼寧號航艦編組055型萬噸級驅逐艦，前往西太平洋進行跨區航訓，強化遠海護衛及海上區域防空能量，漸次完備航艦編隊戰力與拒止外軍方案。

報告說，中共空軍加速殲20戰機、遠距精準彈藥及運油20加油機部署，配合轟6K戰略轟炸機，建立遠程打擊、戰略投射與運補能力；另積極研發無人作戰武器裝備，將重點置於無人戰車、忠誠僚機、蜂群無人機及無人機母艦等，持續加速軍事科技建設。

報告披露，共軍執行「聯合軍事行動」以來，東部戰區按計畫、有系統提升對台聯合戰備警巡兵力及進行實戰化訓練，去年共機侵擾台灣防空識別區逾1700架次，較往年倍增，並配合共艦在台海周邊巡弋，已對台灣國家安全形成實質威脅。

此外，中共持續以無人機、空飄氣球及民兵漁船等灰色地帶行動，並結合認知作戰，對台灣進行侵擾及測試國軍反應。

報告分析，近期共軍演訓模式已由單一軍種調整為陸、海、空及火箭軍聯合執行，並常態化於渤海、黃海及台海周邊開設禁航區，採實戰化方式，由訓練轉向備戰型態，期建立第二島鏈內作戰能力，並企圖扼控巴士海峽、宮古水道及對馬海峽等戰略要道，防堵拒止外部勢力。（編輯：蘇志宗）1120313

#中共海軍
#國防部
#台灣
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