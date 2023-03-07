若中國間諜氣球飄來台 邱國正：用最經濟方法克制

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黨立委江永昌7日質詢，若中國間諜氣球飄來台灣，會用什麼方法擊落；國防部長邱國正（圖）提到，不會用飛彈，會用最經濟的方法克制。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇台北7日電）美國戰機2月用飛彈擊落中國間諜氣球，引發議論。民進黨立委江永昌今天質詢，若中國間諜氣球飄來台灣，會用什麼方法擊落；國防部長邱國正提到，不會用飛彈，會用最經濟的方法克制。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

江永昌質詢時提到，美國用飛彈擊落中國的間諜氣球，倘若中國間諜氣球飄來台灣，國軍是否有能力擊落、用什麼方法擊落。

邱國正表示，一個氣球用飛彈打是否划得來，而氣球分好幾種，一般從大小就能研判是探空還是偵測用。

邱國正說，因為季節風向的問題，有幾個氣球穿越台海，國軍偵測到後有跟天文台、氣象局等單位聯絡，並用望眼鏡確認，有時候飛機去看，不過飛機速度太快，加上白色氣球很難辨別，但就算看到後也不會用飛彈去射擊，假使在領空範圍、距離以內，會用最經濟的方法克制。

江永昌說，許多立委詢問，美軍考慮將在東亞的儲備彈藥改放台灣，而這個議題他認為應正面看待，不必患得患失，聽別人的閒言閒語。

邱國正說，目前還在研議中，但「不是老美講什麼，我們就照單全收」，國軍當然希望盡量避免戰爭，但必須要有充分準備。

江永昌說，沒有防守能力就不會有和平，不曉得為何有其他立委要為敵人說話；試問，如果發生戰爭，最害怕敵人的什麼裝備從沙灘上岸。

邱國正指出，任何一個人上來，哪怕是沒有帶裝備，國軍都要防堵。國軍的本務工作就是戰訓，不但要從敵人可能的行動來演練應該要做的準備，也絕對不會避開問題，搞毫無目標的演練，這沒有意義。

邱國正指出，建軍備戰一定要目標明確，如果不明確就會像無頭蒼蠅一樣，這就不叫建軍備戰；對國軍來說，不外乎就是要建立戰力、製造戰力等，政治範疇非他們能考慮的，大家要認清，戰爭是政治的延長，如果一切的政治方法都用盡而走到戰爭，國軍做好準備，但不會主動挑釁把戰爭帶起來。

此外，針對媒體稱「國軍恢復踢正步」一事，江永昌認為這對軍事訓練沒有幫助，而且負面觀感很重。

邱國正表示，基本教練有各種步伐的替換，包括跑步、齊步、快步、碎步，正步也是當中的一個，希望大家不要搞偏、不要把要踢正步說成要恢復什麼，他當部長也沒那麼大的功夫要創新什麼，原本舊的、有必要維持的，且訓練是練技、練膽、練心，他不會放棄。（編輯：林興盟）1120307