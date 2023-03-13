管中閔指「卡管」 監委：與事實嚴重不符

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（中央社記者陳俊華台北13日電）台大前校長管中閔指監察院「卡管」。監委今天說，監察院之前立案調查台大校長遴選過程爭議，側重在整體制度改善，對遴選結果的合法性並未置喙，所謂「卡管」及干預大學自治等指摘，與事實嚴重不符。

作家楊渡與前台灣大學校長管中閔合出新書，紀錄民國107年台大校長遴選事件。監委高涌誠、王幼玲、蔡崇義晚間透過新聞稿指出，管中閔指摘監察院「卡管」及干預大學自治等，嚴重背離事實。

監委表示，監察委員依據憲法規定，獨立行使職權。管中閔在107年1月5日經台灣大學校長遴選委員會選為台大新任校長後，經媒體披露，管中閔擔任台灣大哥大股份有限公司獨立董事，但台哥大副董事長蔡明興卻同時為該次台大校長遴選委員之一，引發外界質疑選舉公正性。

監委指出，媒體追查發現，管中閔雖兼任台哥大獨立董事及審計委員會、薪資報酬委員會委員等職務，卻未依法事先陳報台大核准，甚至傳出管中閔另在中國大陸多所學校違法兼職、兼課，讓各界對新任台大校長當選人的誠信與適任性多所批評。

監委表示，經民眾到院陳情，監察院才針對該次遴選過程所產生的爭議立案調查，最終做成調查報告，要求教育部及台大針對這次遴選過程所發現的制度缺失，包括落實兼職事先奉准機制、訂定合理學術回饋金、遴選委員迴避機制、資訊揭露等，檢討改善。

監委說，調查意見的重點，側重在整體制度改善，對該次校長遴選結果的合法性，仍由主管機關教育部依權責判斷，監察院並未置喙，所謂「卡管」及干預大學自治等指摘，顯然與事實嚴重不符。

監委表示，管中閔就任台大校長後，因管中閔在擔任國發會主委期間，違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」規定，透過匿名方式常態性為「壹週刊」撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元的兼職報酬，嚴重損害公務紀律及敗壞官箴。

監委說，本案遭監察院彈劾，並經公務員懲戒委員會（現為懲戒法院）公開審理，及完整的言詞辯論程序後，才決議核予申誡處分，並非監察院所能單獨決斷。

監委指出，管中閔針對監察院依法兩度通知到院說明，不但多次以眼睛痛等理由推託不到，甚至還在隔天到嘉義跑選舉行程，規避調查程序的輕慢態度昭然若揭。

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監委表示，管中閔早在88年8月31日起就擔任中研院經濟研究所研究員，並在90年8月10日起出任所長，成為公務員服務法規範的人員。由於本案民眾陳情內容，原是檢舉管中閔擔任公職及教職期間，相關兼職涉有違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、公務員服務法、教育人員任用條例等規定情事，監察院為釐清相關爭議，才依法調取相關期間資料。

監委說，相關作為是監察院調查公務員違法兼職案件的常規作法，並非特別針對管中閔，一併澄清，避免誤解。（編輯：謝佳珍）1120313