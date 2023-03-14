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基隆議長童子瑋掛看板 力挺表叔賴清德選總統

2023/3/14 12:50（3/14 12:56 更新）
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民進黨現正進行總統初選領表登記，民進黨主席賴清德已向黨務主管表明將於15日登記爭取提名，基隆市議會議長童子瑋（圖）14日在基隆市愛三路、仁四路交叉口懸掛看板，力挺表叔賴清德。中央社記者王朝鈺攝 112年3月14日
民進黨現正進行總統初選領表登記，民進黨主席賴清德已向黨務主管表明將於15日登記爭取提名，基隆市議會議長童子瑋（圖）14日在基隆市愛三路、仁四路交叉口懸掛看板，力挺表叔賴清德。中央社記者王朝鈺攝 112年3月14日
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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）民主進步黨昨天至17日進行總統初選領表登記，黨主席賴清德向黨務主管表明，將於15日登記，爭取提名。基隆市議會議長童子瑋今天懸掛看板，力挺表叔賴清德參選。

民進黨籍的童子瑋上午在基隆市仁愛市場對面的愛三路、仁四路交叉口懸掛「台灣頭2024出總統，全力支持賴清德」看板，表態支持賴清德代表民進黨競選總統。

童子瑋接受媒體聯訪表示，他應該是首名表態支持賴清德參選總統的議長，賴清德出生於新北市萬里區，大基隆都是生活圈，許多鄉親向他反映，希望能站出來支持，懸掛看板就是要告訴大家「我們會全力支持賴副總統當總統」。

童子瑋指出，賴清德在行政院長任內非常重視大基隆生活圈發展，基隆市8年來的改變，也讓民眾看見賴清德對基隆市的用心。不僅是自由、和平、民主與繁榮的代言人，也期盼民進黨守護民主的精神能延續下去。

童子瑋說，賴清德曾任國大代表、立法委員、台南市長、行政院長，歷練完整，希望大家一起站出來支持。（編輯：方沛清）1120314

#賴清德
#童子瑋
#民進黨籍
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