游錫堃：強化民主同盟國會交流 鞏固全球民主版圖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北14日電）立法院長游錫堃今天受邀出席「監督與開放國會論壇」開幕致詞時呼籲，強化民主同盟國會交流，鞏固全球民主版圖。

公民監督國會聯盟、美國國際民主協會（NDI）及西敏寺民主基金會（WFD）於新板希爾頓酒店聯合主辦2023「監督與開放國會論壇」開幕式，包括游錫堃、民進黨立委羅致政、時代力量立委王婉諭、國民黨立委林思銘等人與會。

游錫堃致詞時指出，台灣雖然不是「開放政府夥伴聯盟」（OGP）的會員國，也沒有簽署「開放國會」（OP）的「議會開放宣言」，但是2016年起，台灣國會持續不斷地往公開化、透明化的目標邁進。

游錫堃表示，2020年在他擔任立法院長後，立即成立「開放國會委員會」，積極與民間組織合作，共同推出符合國際標準的「開放國會行動方案」；2021年更以亞洲第一個「非OGP會員國」的身分舉辦「2021開放國會論壇」，這些都足以證明台灣追求自由民主及開放國會的堅強意志與決心。

他指出，開放政府與開放國會是全球趨勢，透過透明、參與、課責、涵容，國會不再只屬於民意代表和官員，而是能提升人民參與和表達意見的場域。

游錫堃表示，台灣是法治社會，當國會更公開透明，公民取得資訊更加容易，人民就更有機會透過參與立法來決定自己的未來；有健全的國會才有健全的民主，而民主是台灣自始至終堅持的核心價值。

他指出，台灣位於印太區域抵抗威權的最前線，過去3年，除了與各國一樣因應嚴峻疫情外，也和國際民主國家一樣飽受威權政體的錯假訊息、網路攻擊、以商逼政、認知作戰等各種威脅。

游錫堃說，近年來，全球民主版圖有萎縮現象，美國「自由之家」最新公布的2023年全球自由報告，全球民主連續17年衰退，自由度下降的國家多於自由度增加的國家；如何力挽狂瀾，是「民主同盟國」共同面對的課題。

他表示，過去3年在對抗嚴竣疫情挑戰下，台灣也和國際民主國家一樣飽受威權政體的錯假訊息、網路攻擊、以商逼政、認知作戰等各種威脅。

游錫堃指出，台灣位於印太區域抵抗威權的最前線，有許多經驗可以與各國的國會議員、國會監督組織與公民社會代表分享與學習。他呼籲，大家一起強化民主同盟國會交流，進而鞏固全球民主版圖。（編輯：林興盟）1120314