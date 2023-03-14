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社團號召黃埔校友赴中 藍：勿陷同袍於不義

2023/3/14 18:53
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）多個退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動。國民黨今天表示，相關退伍人士不宜接受對岸招待參與「黃埔」紀念活動，勿陷自身與軍人同袍名譽於不義。

有退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動，中華民國陸軍軍官學校校友總會長羅際琴說，此活動非中華民國陸軍軍官學校校友總會舉辦，也提醒避免言行被中國拿來作為統戰和宣傳的可能性。

國民黨文傳會副主委林家興今天下午透過新聞稿指出，除黨黃復興黨部主委季麟連已發聲明表態「期期以為不可」外，在此也呼籲相關退伍人士不宜接受對岸招待參與「黃埔」紀念活動，勿陷自身與軍人同袍名譽於不義。

林家興指出，即便政府播遷來台，黃埔軍校也迅速在台復校，其正統及氣節精神始終在台灣傳承；延續「黃埔精神」的陸軍官校及三軍各軍校校友，更在多場捍衛中華民國的戰役中出生入死、守護國家及民眾安全，此等犧牲奉獻值得所有民眾崇敬，更是全體軍人弟兄姊妹的光榮記憶。

林家興說，中華民國是實行政黨政治的民主法治國家，對民進黨政府的怨氣不必成為對國家的怨懟與疏離。若單純赴大陸進行民生、文化交流、追憶歷史等活動自屬無妨。

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不過，林家興說，若部分退伍軍人因為對民進黨政府不滿，選擇赴對岸參與黃埔紀念活動，淪為有心人士談資與宣傳標的，如何面對堅守中華民國民主憲政國體、捍衛台澎金馬民眾安全的歷代國軍英烈，以及國軍同袍弟兄姊妹又情何以堪。

林家興表示，國民黨始終堅持捍衛中華民國，保衛台灣民主自由與守護區域和平，呼籲相關人士應注意民眾觀感、堅守國格尊嚴及軍人氣節，勿陷自身與軍人同袍名譽於不義。（編輯：謝佳珍）1120314

#林家興
#國民黨文傳會
#黃埔軍校
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