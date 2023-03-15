藍批政策錯誤致台電虧損 綠委：指控邏輯奇怪

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（中央社記者王承中、王揚宇台北15日電）國民黨立委吳怡玎今天表示，台電虧損擴大，原因在於民進黨政府「火力廢核」的錯誤能源政策。民進黨團副幹事長洪申翰指出，俄烏戰爭使能源價格大漲，國民黨把全球性電價調整議題講成是核電問題，邏輯很奇怪。

電價議題延燒，經濟部將在3月中下旬召開電價費率審議會，經濟部長王美花日前表示，將以台電穩健經營、照顧民生原則，在電價審議會決議電價事宜，「台電也要站得住不能倒」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、副書記長吳怡玎及國民黨立委費鴻泰等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「漲價救台電？是誰毀掉台電？」記者會。

曾銘宗表示，去年台電虧損新台幣2675億元，預估今年虧損2785億元，兩年合計虧損5000多億，台電該如何永續經營？他認為，台灣高電價的時代已經來臨，電力關係到全民的民生用電，也關係到企業永續發展，請蔡政府出來面對。

對於如果國民黨未來重返執政會如何改變能源政策，曾銘宗表示，國民黨長期的能源政策，大方向就是希望以核養綠。對於是否要延役現有的核電廠或重啟核四？曾銘宗說，細節問題到時會再做相關配套。

吳怡玎表示，台灣電價確實與全世界相比漲不多，但發電成本已經上升許多，跟其他國家相比大概就是前幾名，「不是電價相對便宜，是因為被台電吸收」。光是今年1月，每度電的發電成本就已經比去年成長18%。

吳怡玎指出，台電虧損持續擴大原因何在，就是錯誤的能源政策所致。民進黨經常掛在嘴上的「展綠、增氣、廢核」，實際是用「火力廢核」，所造成的影響不單是環境問題，也是平穩物價的問題。

吳怡玎表示指出，核能價格與成本穩定，反觀燃煤與燃氣價格波動幅度逐步攀升，加重台電發電成本，造成台電大幅虧損，最後只能拿納稅人的稅金補貼。

長期關注能源議題的民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰，接受中央社記者訪問表示，受俄烏戰爭影響，造成全球能源及電力價格的變動，且世界各國的電費與能源價格，基本上處於大漲狀況，台灣不僅是漲幅最小的國家之一，政府也花很大力氣希望抑制電價漲幅，減輕民眾負擔。

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洪申翰認為，不能說只要漲電費就代表不負責任，而國民黨一直想把這個議題跟核電勾上、想把全球性電價調整議題講成是核電的問題，這種邏輯很奇怪，而且看看法國，它的核電超過一半，但電價已大漲10倍，韓國核電占比比台灣高很多，但電價漲幅卻比台灣高。

洪申翰指出，台灣過去2年努力控制電價漲幅，希望平穩物價，「我們可以討論還有沒有可以做更多的地方，照顧民生經濟」，但硬把只要有漲幅就講成是核電問題，如果以其他國家的例子來看，這是非常奇怪及扭曲的指控。（編輯：郭無患）1120315