台版彈簧刀無人機將由海軍建案 7月戰評明年量產

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（中央社記者游凱翔台北15日電）國防部長邱國正今天在立法院表示，「台版彈簧刀」巡飛彈無人機將由海軍統籌建案；中科院長張忠誠補充，預計7月作戰測評、明年量產。

中科院昨天展示9款已量產及研發中的偵蒐與攻擊無人機。其中首次亮相的「台版彈簧刀」巡飛彈無人機，導控距離大於10公里、滯空時間15分鐘以上，可酬載紅外線熱像儀（EO/IR）裝備且具高爆彈頭，可由單兵攜行使用的精準打擊武器，用於攻擊高價值與高威脅的人、車等目標。

立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正、國家安全局、大陸委員會、法務部、海洋委員會海巡署、內政部移民署及警政署報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，財團法人海峽交流基金會同時列席，並備質詢。

民進黨立委趙天麟關切，台版彈簧刀是否納入國軍建案，邱國正表示，將由海軍統籌建案，並培訓各軍種操作手；中科院長張忠誠補充，預計今年7月、8月作戰測評、明年量產。

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國軍裝備研發流程初步分5大階段，分別是：概念展示、工程發展階段、研發測評（未到軍種）、作戰測評（軍種）、量產；其中工程發展階段會視情況與概念展示合併。

美軍彈簧刀無人機是美國空境公司（AeroVironment）所生產，根據負責此專案項目的美國陸軍所下定義，彈簧刀無人機屬於低成本遊蕩彈藥（loiter munition），也被稱為自殺式無人機（suicide drone）。（編輯：郭無患）1120315