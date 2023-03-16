社福服務以家庭為中心惹議 衛福部：非傳統戶籍概念

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（中央社記者郭建伸台北16日電）行政院版社會福利基本法草案明定，福利服務以家庭為中心，社區為基礎；但立委認為應顧及個人，建議刪除條文。衛福部次長李麗芬表示，條文中家庭不是傳統戶籍概念，以家暴為例，家庭就是共同生活或同居者。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審社會福利基本法草案。行政院版社福基本法草案明定社會福利基本方針，包含資源不足地區優先布建、均衡區域發展，並明定中央政府對重大社會福利政策，得衡酌地方政府的人口分布、財政能力等酌予補助。

不過，行政院版草案第8條明定，福利服務應以家庭為中心、社區為基礎，對於有生活照顧或服務需求國民，提供支持性、補充性、保護性或預防性的綜合服務。

但民進黨立委范雲今天上午偕社福團體舉行記者會，社會福利服務不只需要顧及家庭，也要顧及個人，建議刪除「以家庭為中心」的條文。

李麗芬在委員會休息時間接受媒體訪問。她表示，由於社會變遷，現在家庭有多元、多重議題，過去提供個案服務時，會評估個案需求家庭中的處境。

李麗芬舉例，兒童遭虐待時可能是父母教育者職能不足，或是父母失業等經濟問題，都必須回溯到家庭照顧者，才能減低兒虐。

李麗芬表示，不論法條文字是以家庭為個人為中心，方法上沒有太大差異，而以家庭為中心也更能看到全貌，避免服務斷裂。

李麗芬表示，條文中的家庭定義不是傳統的戶籍概念，而是泛稱；若以家暴為例，家庭就是共同生活或同居者，盼能明確入法，讓福利服務更全面完備。

法案審查時，李麗芬表示，有聽到團體的聲音，認為是對家庭的定義理解不同，衛福部可在法案說明欄補充解釋家庭的定義，避免外界誤解。（編輯：蘇志宗）1120316